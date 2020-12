Sono in corso in varie località lavori a protezione degli abitati e della costa che prevedono ripascimenti delle spiagge, ricalibratura delle scogliere e ripristino di argini per oltre 6 milioni di euro.

“Si tratta di interventi importanti – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani – per la difesa e la salvaguardia della nostra costa dai fenomeni erosivi che effettuiamo soprattutto d’inverno ma anche nel corso dell’intero anno. Così prepariamo anche le nostre spiagge alla migliore fruizione estiva”.

Località interessate:

Punta Marina, con il primo stralcio di lavori finalizzati alla difesa (1.460.000 euro) e con il secondo stralcio per la ricalibratura delle scogliere (1.200.000 euro) e l’argine invernale a protezione delle mareggiate (500.000 euro);

Lido di Dante con il primo stralcio di lavori finalizzati alla difesa, salvaguardia e fruibilità della zona sud (2.500.000 euro);

Lido di Savio e Lido Adriano con la ricalibratura delle scogliere danneggiate (360.000 euro) e a Lido;

il ripascimento del litorale in varie località (99.000 euro).

Il valore complessivo di questi interventi ammonta a 6.119.000 euro.

In programma per il 2021

Sono poi già stati programmati i lavori per il 2021 tra cui:

la modifica e ricalibratura di alcune scogliere emerse a protezione dell’abitato di Casalborsetti (200.000 euro); sopraelevazione dell’argine destro dei Fiumi Uniti, a protezione dell’abitato di Lido di Dante (100.000 euro);

sopraelevazione del tratto terminale di alcune passerelle poste sulla duna di Marina di Ravenna, zona ex Colonia (85.000 euro);

ripascimento e riposizionamento sabbia proveniente dalla pulizia degli arenili a Casalborsetti anno 2020 (184.000 euro);

ripascimento mediante dragaggio della spiaggia di Lido di Classe anno 2020 (188.500);

ripascimento e riposizionamento sabbia proveniente dalla pulizia degli arenili a Punta Marina, anno 2020 (185.500 euro).

Il totale di questi lavori è pari a 943.000 euro.

Si sta inoltre provvedendo alla messa in opera di alcuni strumenti (correntometri e boe ondametriche) con i quali si effettuerà, a partire già dal pomeriggio di oggi, 16 dicembre, l’acquisizione di dati sulle correnti long shore e sul clima meteomarino tipico della costa ravennate, in modo tale da poter “tarare” con maggior precisione la modellazione numerica che normalmente si utilizza per la progettazione delle opere di difesa a mare.

Gli investimenti dell’ultimo quinquennio

Gli investimenti a difesa della costa intrapresi nell’ultimo quinquennio sono i seguenti:

– 2016, 950.000 euro; 2017, 5.400.000 euro; 2018, 3.900.000 euro; 2019, 3.020.000 euro;

– 2020, 1.420.000 euro. Il valore complessivo degli investimenti è pari a 14.690.000 euro.

Gran parte dei lavori sono finanziati con fondi Eni, altri con fondi della Protezione civile e altri ancora con risorse comunali.