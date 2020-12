Pensionamento medici di famiglia a Punta Marina e Marina di Ravenna: nuovi incarichi per garantire la continuità assistenziale

A seguito del pensionamento dei medici di medicina genarale, dottori Sergio Orioli e Silvano Orioli, che operano presso il territorio di Punta Marina, Lido Adriano e Marina di Ravenna, Ausl Romagna comunica che ha provveduto ad incaricare due nuovi medici, la dottoressa Sara Stradaioli il dottor Corrado Somarelli, che garantiranno la continuità assistenziale presso le sedi di Marina di Ravenna – Piazza dei Marinai d’Italia e Punta Marina – via della Fontana 4. In applicazione alle indicazioni normative, gli assistiti dei due medici che andranno in pensione saranno affidati ai due nuovi professionisti. Resta ferma la facoltà degli assistiti, spiegano dall’Ausl, di poter esprimere eventuali e diverse scelte, utilizzando gli appositi sportelli o il Fascicolo Sanitario Elettronico.