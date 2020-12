Covid Ravenna. Liverani (Lega): “Tanti contagi nelle strutture per anziani del ravennate, Giunta chiarisca”

Con un’interrogazione, rivolta al governo regionale, Andrea Liverani (Lega) sollecita chiarimenti in merito ai tanti contagi per Covid nelle strutture per anziani del ravennate.

Il consigliere parla, infatti, di “numerosi casi nel faentino, dopo quelli recenti di Alfonsine e Lugo”. Si sarebbe verificato, precisa citando fonti stampa, “un focolaio alla Santa Teresa di Faenza: dei circa 80 ospiti presenti in struttura 42 risultano positivi al virus, ai quali si aggiungono 30 operatori su 46”. Mentre nella casa residenza per anziani Boari ad Alfonsine, aggiunge, “risulta che una signora avrebbe contratto il virus poco dopo essere entrata (e sia poi deceduta): quando ancora si trovava al di fuori della struttura aveva, infatti, effettuato più tampone, tutti con esito negativo”.

Per il leghista “la situazione sembra essere fuori controllo, con troppi operatori positivi”, e quindi con conseguenti problemi nella gestione di queste strutture.

Liverani chiede quindi chiarimenti all’esecutivo in merito ai problemi nella struttura di Alfonsine e nelle altre residenze per anziani del ravennate. Sollecita poi iniziative della stessa amministrazione per contenere i contagi e quindi i decessi nelle case di riposo, lavorando anche per garantire in tutte queste strutture un numero adeguato di operatori (assicurando poi loro la totale sicurezza sul lavoro).