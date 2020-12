Il Covid e il dramma della solitudine: la solitudine dei malati e quella dei familiari. Una testimonianza

“Uno degli stati collaterali del Covid è questo!!!! Penso che per parecchi anni succederà quello che vedete in questa foto, potrebbe capitare a chiunque di dover portare improvvisamente una persona a voi cara in ospedale anche per motivi molto gravi che non hanno nulla a che vedere con il Covid e di poterla rivedere solo in questo modo senza sapere se uscirà di lì in vita!!! È una cosa a dire poco straziante che ti fa sentire completamente impotente!!!! Detto questo che crediate o no che il Covid esista, quando uscite senza rispettare le regole magari pensateci e fatevi un esame di coscienza!!!” Così scrive Laura, bresciana di origine, ravennate di adozione, sul suo profilo Facebook dopo aver visto le immagini degli assembramenti dei giorni scorsi per via della corsa all’acquisto dei regali natalizi. Laura è andata all’ospedale e poi ha postato sul suo profilo uno scatto che la ritrae all’esterno dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, mentre sosta di fronte a una delle grandi finestre, nella speranza di riuscire a far sentire la sua vicinanza a sua suocera, malata oncologica. Un gesto simbolico. E così abbiamo deciso di raccogliere la sua testimonianza.

“Una delle conseguenze negative causate dal Covid – dice – è che purtroppo assisteremo a scene come questa ancora per molto tempo. Secondo me per anni. Far sentire il calore di un affetto ad un proprio familiare che lotta per la vita, da solo, senza il conforto dei suoi cari, soltanto attraverso il freddo vetro di una finestra, è una sensazione che ti lascia senza respiro. Vorresti dargli un abbraccio, fargli sentire che ci sei e combatti insieme a lui, ma non puoi per via delle misure anti-Covid che ti impediscono di stargli accanto. Potrebbe capitare a chiunque – continua con una palpabile flessione di voce Laura – d’esser costretti a portare improvvisamente un familiare in ospedale, per motivi molto gravi, che non hanno nulla a che vedere con il Covid e di poterlo rivedere solo dall’esterno di una struttura sanitaria senza avere la certezza di sapere se uscirà di lì in vita. Vi assicuro, è una cosa a dir poco straziante che ti fa sentire completamente impotente”.

“Qualunque sia l’opinione sul Covid, quando una persona esce di casa deve pensare sempre alle conseguenze del suo comportamento; – aggiunge Laura – se non rispetta le regole significa che è poco responsabile, perché il suo comportamento può causare danni: deve avere rispetto invece per chi soffre e quindi ognuno deve farsi sempre un esame di coscienza. Le leggerezze e le irresponsabilità di un momento di euforia, non solo mettono in serio pericolo la nostra salute e quella dei nostri affetti più cari, ma impediscono anche a noi parenti di persone ricoverate per altre patologie, di poter vivere al loro fianco questi momenti di difficoltà. È una cosa crudele”.

“Proprio stamattina – prosegue – mia suocera dovrà sottoporsi ad un esame molto invasivo e noi non potremo essere lì con lei per darle conforto. Non ci è consentito starle vicino, come vorremmo e come lei stessa avrebbe bisogno fosse, perché si sa, la condivisione di una fragilità, ci dà coraggio nell’affrontare al meglio delle nostre forze emotive, la malattia, rendendo questo giogo meno pesante da sopportare. Quando i nostri sguardi si incrociamo al di là di quel vetro, riesco appena a scorgere un timido sorriso sulle sue labbra, nei suoi occhi riflessi nei miei il desiderio di annullare la distanza che ci separa. La osservo per qualche istante, prima di andar via – conclude Laura – più che il suo volto scavato dalla fatica di giorni di cura che la prova duramente nel fisico, mi colpiscono i suoi occhi pieni della solitudine di giorni che trascorrono lenti, nella consapevolezza di entrambe di non sapere per quanto tempo ancora saremo costrette a vivere quest’assenza”.

Il Covid-19, oltre ad essere causa delle tante problematiche di carattere sanitario, sta creando tanto disagio e stress psicologico. La solitudine dell’isolamento cui sono obbligati i malati e i pazienti sofferenti di malattie diverse dal Covid, è forse l’elemento più drammatico dell’emergenza sanitaria in corso, in quanto rende ancora più difficile e pesante il percorso di cura di chi è più fragile. Il contesto di completa solitudine in cui le persone malate e le relative famiglie vengono scaraventate rende oltremodo necessario umanizzare le cure. Da qui l’importanza non soltanto di offrire un sostegno psicologico, garantito dagli operatori del servizio di psicologia ospedaliera, ma anche di favorire una comunicazione quotidiana tra il paziente e la sua famiglia, affinché si riduca il disagio del distacco, dando ancora più forza a chi combatte contro il male che lo affligge.

A cura di Mirella Madeo