Sull’elezioni dei consorzi di bonifica nessuno dice niente, la Regione tace

In questi giorni sono in corso le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica della Romagna. La cosa è da ritenersi quasi surreale se si considerano tutte le restrizioni che l’epidemia sta imponendo, addirittura si pala di bloccare qualsiasi spostamento nel periodo natalizio e di chiudere gli esercizi commerciali, ma sulle elezioni dei consorzi di bonifica nessuno dice niente, la Regione tace. In questo scenario, quello che sembrava un rischio e che ora è una certezza è l’inevitabile scarsa partecipazione alle urne.

A Piacenza è addirittura intervenuto il Tribunale a rinviare la competizione elettorale, accogliendo un ricorso di chi riteneva cha la situazione non consentisse una adeguata partecipazione.

Faccio presente che il consorzio di Bonifica della Romagna è il più grande della regione e forse fa comodo a qualcuno che la partecipazione sia ridotta e limitata a pochi fidati. Infatti sarebbe difficilmente comprensibile tutta questa fretta a rinnovare le cariche in questo periodo.

A questo punto ci chiediamo perché la Regione, che svolge una funzione di controllo, vista la particolare situazione, non abbia battuto ciglio?

Alberto Ferrero

Portavoce Prov. Fratelli d’Italia