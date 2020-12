Angelini (Asl Romagna): vaccino è luce in fondo al tunnel, ma prima di essere al sicuro serve tempo e bisogna continuare a proteggersi

Dalla fine di febbraio 2020, quando Ravenna fece registrare il primo caso di Covid positivo, in provincia di Ravenna ci sono stati 11.284 contagi. Oltre 157 mila quelli complessivi in Emilia-Romagna. Per numero di contagiati in rapporto alla popolazione, la nostra provincia è al 6° posto in regione. La media regionale è di 3,4 persone contagiate ogni 100 abitanti; Ravenna ha circa 2,8 persone contagiate ogni 100, sotto la media regionale, più o meno sullo stesso livello di Forlì-Cesena e Parma. In regione al primo posto troviamo Piacenza con 5 persone contagiate ogni 100, poi vengono nell’ordine Reggio, Modena e Rimini, quest’ultima provincia ha una media di 3,9 persone contagiate ogni 100. Bologna è più o meno in linea con la media regionale, mentre il tasso più basso di contagio in Emilia-Romagna è quello di Ferrara con 2,3 persone finora positive ogni 100.

Dall’inizio della pandemia in regione Emilia-Romagna si sono registrati 7.120 morti legati al Covid, con una media di 1,6 morti ogni 1.000 abitanti. La nostra regione è fra quelle con il tasso di mortalità più alto in Italia per Covid: al primo posto troviamo Lombardia e Liguria. In provincia di Ravenna abbiamo avuto finora circa 380 morti, significa poco meno di 1 decesso ogni 1.000 abitanti, molto sotto la media regionale: il dato è anche inferiore alla media nazionale (circa 1,1 decessi ogni 1.000 abitanti).

Questi dati servono a sfatare certe voci che circolano – soprattutto in rete – sul fatto che Ravenna ora sarebbe una delle zone più colpite d’Italia. Non è così. È vero invece che la nostra provincia in parte risparmiata durante la prima ondata è stata colpita in pieno nella seconda, con un triste corollario di morti, perché in particolare sono state colpite molte strutture per anziani. Perché questo sia accaduto, se ciò si poteva evitare e se sono stati commessi degli errori, lo chiediamo alla dottoressa Raffaella Angelini che dirige l’Igiene Pubblica dell’Asl Romagna.

L’INTERVISTA

Dottoressa Angelini, i cittadini sono preoccupati per la forte circolazione del virus a Ravenna, con un livello alto di contagi costante ormai da due mesi. Si è sbagliato qualcosa e dove, eventualmente?

“Se si è sbagliato, è nel non avere rispettato le regole. È chiaro che se tutti si proteggessero e seguissero le raccomandazioni note da tempo per difendersi dal contagio, non avremmo i numeri che abbiamo oggi, troppo alti. Questo è fuori discussione. Il problema è che sono regole comunque difficili da osservare e in questa seconda ondata oltretutto c’è più stanchezza e frustrazione da parte delle persone. Non è che a Ravenna in particolare si è sbagliato qualcosa: qui è successo ciò che è accaduto un po’ dappertutto in Italia. Piuttosto diciamo che nella prima ondata Ravenna fu poco colpita, perché il primo positivo qui si scoprì a fine febbraio e già il 9 o 10 marzo, ora non ricordo esattamente, ci fu il lockdown nazionale. Quindi la diffusione del virus fu fermata praticamente sul nascere. Noi beneficiammo più di altri territori del lockdown.”

La seconda ondata invece?

“In mezzo c’è stata l’estate. Ravenna fra le sue tante eccellenze ha anche il turismo balneare e le nostre spiagge, ricorderà, a luglio e agosto erano piene. Perciò Ravenna ha visto – come tutti i territori caratterizzati dal turismo – un’estate molto vivace, segnata da una certa euforia, con l’idea diffusa che il peggio ormai fosse alle nostre spalle. Per il resto, io non vedo specificità particolari di Ravenna. Adesso ci confrontiamo con una circolazione sostenuta del virus che ha toccato il picco fra la seconda e la terza settimana di novembre, poi è declinata un po’ e si è attestata su un livello comunque alto, che fatichiamo ad abbassare. Lo stesso andamento si registra in tutta le regione del resto. E anche in buona parte d’Italia. Questa situazione è quella che ha preoccupato tutti e che ha portato ad adottare le misure restrittive per il Natale. D’altra parte non si può rischiare di affrontare a gennaio la campagna per il vaccino con una situazione di crescita dei contagi. Bisogna ora frenare la circolazione del virus. E siccome il virus viaggia con le persone, bisogna per forza frenare la circolazione delle persone.”

A me sembra che dalla divisione del Paese in fasce – gialla, arancione e rossa – emerga una cosa abbastanza chiara: le regioni che sono state in zona rossa sono riuscite ad abbattere la circolazione del virus. Penso per esempio alla Lombardia e al Piemonte, almeno nelle ultime settimane. Mentre le regioni come l’Emilia-Romagna, che al massimo è stata zona arancione, o il Veneto, che è sempre stata zona gialla, ora faticano più di altre. Mi sbaglio?

“No, non sbaglia. Noi in Emilia-Romagna abbiamo avuto un calo dopo il passaggio in zona arancione, ma poi non siamo andati oltre. Il calo si è fermato. Siamo ancora a un livello alto di contagio. Anche a Ravenna negli ultimi giorni siamo a una media di 120 – 140 positivi al giorno, un livello ancora alto. Continuiamo del resto a fare molti tamponi e la media dei tamponi positivi è sempre molto più bassa che in regione.”

Da noi il tracciamento non è mai saltato?

“Abbiamo avuto al momento del picco a novembre delle difficoltà, di cui abbiamo parlato, ma il tracciamento qui si è sempre fatto. Anche adesso è molto intenso. Questo fa sì che la maggioranza dei casi segnalati sia di persone asintomatiche, scoperte appunto con il tracciamento: sono quelli che andiamo a scovare per prevenire la diffusione. Nella seconda ondata abbiamo avuto purtroppo molti focolai nelle strutture per anziani.”

Ecco questo sembra abbia fatto la differenza sul piano numerico, soprattutto per quanto riguarda i decessi purtroppo. È così?

“Il nostro territorio fu quasi totalmente risparmiato durante la prima ondata. Ricorderà che ci furono solo due episodi: il focolaio nella struttura di Russi e poi in una comunità alloggio di Ravenna. Nessun altra struttura fu toccata. Queste realtà erano vergini e questa seconda ondata, in cui la diffusione del virus sul nostro territorio è stata intensa, le ha colpite in pieno. Nonostante le misure di precauzione e sicurezza il virus è entrato nelle Rsa, dove come sappiamo c’è una popolazione fragile e particolarmente a rischio. Quindi ha trovato un terreno fertile per colpire duramente.”

E ha fatto parecchie vittime. La gente è spaventata…

“Se la gente fosse veramente spaventata smetterebbe di affollare le strade per comprare i regali di Natale, me lo lasci dire. Non vedo tutta questa preoccupazione in giro. Io penso invece che le persone non siano preoccupate a sufficienza e non comprendano ancora la gravità della situazione. Molti ritengono sia solo un problema degli anziani. Intendiamoci, è vero che si poteva uscire in questi giorni. Ma non è detto che tutto quello che non è vietato lo si debba fare per forza. Tanto più se uno è a conoscenza del fatto che questa cosa può essere pericolosa per la salute personale e per la salute pubblica. Tutto ciò che non è vietato è permesso, va bene, però prima di fare o non fare una cosa bisogna usare la testa. Se c’è la raccomandazione di non fare assembramenti, bisogna stare attenti a non affollarsi in strada. Mi pare molto semplice da capire.”

Insomma lei dice, non c’è bisogno di uno Stato poliziotto, basta fare le cose in modo intelligente. Anche gli acquisti di Natale si possono fare in tanti modi…

“Quando in una strada c’è un affollamento, c’è la calca, non c’è la distanza, ci si tocca e ci si urta, ci sono persone che girano con la mascherina abbassata… la sicurezza non c’è più e non basta la stessa nostra mascherina a proteggerci.”

Per dirla in modo ancora più chiaro: quando c’è la ressa bisogna cambiare strada, prendere su e andarsene, non finirci dentro…

“Esattamente. Questa è la raccomandazione. Il buon senso. Il senso di responsabilità. Certo non c’è il divieto.”

Né si può mettere un poliziotto ogni cinque metri…

“Io non voglio colpevolizzare le persone. Però è chiaro che abbiamo a che fare con una malattia subdola, molto contagiosa, e in certi casi anche molto grave. Basta poco per infettarsi. Quindi bisogna proteggersi, non c’è altro da fare.”

L’alta mortalità della seconda ondata a Ravenna deriva solo dall’ingresso del virus nelle Rsa o ci sono altre cause?

“Purtroppo i dati ci dicono che ogni 100 anziani sopra gli 85 anni che si ammalano di Covid, 25 di loro muoiono. Perché sono più fragili o meno resistenti al virus, diversi hanno altre patologie gravi. Quindi, quando il virus entra in una struttura dove l’età media è sopra gli 85 anni purtroppo miete molte vittime. Sono perdite. Persone che avrebbero potuto vivere ancora diversi anni e purtroppo non ce la fanno. Familiari che perdono i loro cari. Non si può sentire questa affermazione che purtroppo circola: tanto sono vecchi! La sicurezza al 100% non esiste, per proteggere gli anziani bisogna alzare il livello di precauzione e sicurezza nelle strutture – ma moltissimo si sta già facendo – e soprattutto bisogna abbattere la circolazione del virus fra la popolazione.”

Dopo la primavera, cioè dopo la prima ondata, medici e scienziati hanno avuto quasi paura a dire con chiarezza che ci sarebbe stata la seconda ondata. Paura di essere impopolari o di non essere capiti. Parlavano a denti stretti. Invece avrebbero dovuto parlare ad alta voce, metterci chiaramente tutti sull’avviso…

“È successo di peggio. Qualche medico e scienziato si è spinto molto più avanti, a dire che il virus era clinicamente morto. Una cosa è fare un’affermazione del genere in un congresso medico. Altra cosa è dirlo in tv o ai giornali. Facendo capire alla gente che il Covid era scomparso. Altri invece, come Galli o Locatelli, coerentemente hanno sempre detto la stessa cosa e ci hanno messo in guardia. Purtroppo l’estate scorsa si sono ideologizzate le posizioni, come spesso succede in Italia. Se eri di una parte politica il virus non c’era più. Se eri di un’altra parte politica il virus faceva ancora paura. Tutto questo ha confuso le persone e fatto male al Paese.”

Allora chiedo a lei ora di parlare forte e chiaro. Questa seconda ondata è destinata a finire o finiremo dritti nella terza ondata agli inizi del 2021 senza mai veramente essere usciti dalla seconda?

“Parlare della terza ondata mentre siamo ancora nel pieno della seconda fa ridere. Qualcuno addirittura dice che siamo ancora nella prima, perché il virus non è mai veramente sparito dopo la sua comparsa nel febbraio scorso. La seconda ondata certamente non è finita. Io spero che queste misure stabilite dal Governo diano i risultati che devono dare. Adesso perlomeno vediamo la luce in fondo al tunnel perché cominciamo a vaccinare. L’uscita dal tunnel è legata al vaccino e alla copertura immunitaria che riusciremo a garantire. Ma l’immunità e la sconfitta del virus ci sarà solo quando avremo vaccinato la grande maggioranza degli Italiani.”

Domenica 27 dicembre c’è in tutta Europa il giorno del primo vaccino, dopo il via libera dell’EMA al vaccino della Pfizer Biontech. Anche a Ravenna al Pala De André saranno vaccinate 70 persone. Si tratta di un primo momento simbolico. Ma la campagna vaccinale sarà lunga e complessa e non saremo fuori dal tunnel prima dell’estate 2021.

“È ottimista.”

Già. Probabilmente ci vorrà ancora più tempo. Nel mentre, che cosa devono fare i Ravennati?

“Devono mettersi il cuore in pace, essere pazienti, seguire le regole, continuare a proteggersi. Questa è una storia lunga. E anche quando cominceremo davvero la vaccinazione di massa ci vorrà del tempo. A gennaio cominceremo con tutto il personale sanitario, il personale delle strutture per anziani e gli ospiti delle strutture. Dopo si procederà per tappe con tutto il resto della popolazione, secondo una road map stabilita dal governo in base a priorità per categorie di popolazione. Ma, ripeto, ci vorrà tempo. Cominciare a vaccinare significa vedere la luce in fondo al tunnel ma quel tunnel è ancora da percorrere prima di essere tutti di nuovo in piena luce.”

E per percorrere il tunnel che cosa facciamo nel frattempo?

“Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo ora. Proteggerci. Usare le precauzioni che usiamo da mesi. Non c’è altra strada. Vedere ancora per qualche tempo le nostre libertà compresse per raggiungere un superiore interesse collettivo, la salute individuale e pubblica. A Natale tutti avremmo voluto fare ciò che abbiamo sempre fatto. Dispiace che quest’anno sia meno festoso e meno libero. Ma dobbiamo pensare che tutti questi sacrifici hanno un senso e un fine.”

Vede, il mio timore è che il peggio venga proprio nei prossimi mesi, quando si farà la campagna vaccinale e le persone penseranno che è tutto finito, che si può abbassare finalmente la guardia. Temo che molti la abbasseranno molto prima del tempo e il Covid colpirà di nuovo.

“È così. Perciò prima di abbassare la guardia dovremo avere la certezza di avere avuto la meglio sul virus. Ed oggi, lo ricordo, non stiamo ancora avendo la meglio. Il virus del resto è un nemico subdolo e pericoloso. Colpisce non appena abbassi la guardia e quando sei più fragile e vulnerabile. Approfitta di ogni situazione e di ogni nostra debolezza.”

È come una partita a scacchi. Se sbagliamo una mossa il virus ci dà scacco.

“Sì. Ma noi giochiamo questa partita. Giochiamo in difesa ma non abbiamo solo un ruolo passivo. Non dobbiamo solo stare attenti a non farci fare la multa. Dobbiamo fare nostre le strategie per sconfiggere il virus, aderirvi convintamente. Insomma, fare la nostra parte nella partita.”

In una partita a scacchi bisogna sbagliare meno dell’avversario e avere strategie più efficaci. Usare l’intelligenza. Prevenire le mosse. Insomma, se usiamo la testa possiamo dare noi scacco al virus. Resistere un minuto di più. Il resto lo farà il vaccino.

“Esattamente, è proprio così. Credo che la metafora sia perfetta.”