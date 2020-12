Box riscaldati per tutti cani del Canile Comunale di Ravenna, grazie ad una donazione e all’impegno dei volontari Enpa e operatori

Tutti cani ospitati al Canile Comunale di Ravenna, con l’arrivo dell’inverno, potranno usufruire di box riscaldati e protetti. Lo comunica l’Enpa Sezione Provinciale di Ravenna annunciando che in questi giorni è stato portato a termine l’ultimo intervento relativo alla donazione in memoria della signora Lucia Marchitiello.

“Circa un anno fa, un gruppo di ex-colleghe dell’ospedale civile aveva raccolto una discreta somma di denaro allo scopo di realizzare degli interventi migliorativi, presso la struttura di via Romea Nord – raccontano dall’Enpa – . Di questa iniziativa ve ne avevamo già fornito delle comunicazioni, in quanto le ex-colleghe si erano rivolte al nostro Ente allo scopo di ottenere un supporto ed un consiglio su cosa fosse più opportuno realizzare all’interno del canile”.

“Ora che siamo arrivati al termine dell’altro intervento, ovvero la collocazione di 8 lampade da posizionare in altrettanti box, sprovvisti di riscaldamento. Assieme ai pannelli coibentati, da noi già posizionati all’interno dei suddetti box, vanno ora ad aggiungersi le lampade riscaldanti – proseguono -. Dato che i fondi per realizzare questo ultimo intervento non erano sufficienti, la differenza è stata compensata da volontari ed operatori del canile.

Quest’anno quindi, con l’arrivo dell’inverno tutti i cani potranno usufruire di box riscaldati e protetti.