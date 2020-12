Covid, diretta streaming per fare il punto sulla situazione col Sindaco de Pascale e il dottor Marchetti

Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale lo annuncia sulla sua pagina Facebook: “Domani, 23 dicembre, alle 13 vi aspetto per il consueto appuntamento del mercoledì in diretta streaming per fare il punto sulla situazione COVID-19 con il dottor Federico Marchetti primario di Pediatria e Tin di Ravenna. Un’ora di approfondimento per aiutarci a fare chiarezza sui tanti temi che riguardano l’emergenza sanitaria. Ci vediamo sulla mia pagina facebook – specifica il Sindaco – su quelle del Comune di Ravenna e Provincia di Ravenna e sul mio canale youtube “Michele de Pascale sindaco”.