Cuore campano, mentalità romagnola. La storia Federico, imprenditore agricolo a Cervia, che recupera antiche varietà di ortaggi

Recuperare le antiche varietà di ortaggi tipici del Meridione coltivandoli nel cuore della Romagna. Questa la sfida lanciata ormai due anni fa dal giovane imprenditore agricolo Federico Natale.

Nato 22 anni fa nel Cesenate da genitori di origini campane, da tempo residente nel Comune di Cervia, Federico, un diploma con specializzazione in chimica agraria e una passione per la terra ereditata dalla nonna paterna, ha aperto la sua azienda “Podere Natale a Capannaguzzo iniziando a coltivare con metodi totalmente naturali ortaggi e frutta che poi finivano poi sul mercato andando a rifornire i grossisti.

Da un anno, però, Federico ha deciso di andarci da solo sul mercato sposando convintamente il progetto a ‘filiera corta’ di Coldiretti.

“Grazie all’Associazione ho potuto partecipare a diversi mercati contadini – racconta – scoprendo quanto sia edificante poter raccontare direttamente ai consumatori come nascono i miei prodotti, dare consigli su come utilizzarli al meglio in cucina ed instaurare con il cliente un rapporto di fiducia basato su qualità, sicurezza e trasparenza”.

E così, tra un mercato e l’altro, nella testa di Federico hanno preso forza due idee che cullava da tempo: “Aprire un proprio punto vendita – spiega – e recuperare le antiche varietà della terra d’origine della mia famiglia”.

Il percorso di valorizzazione di ortaggi tipici del Sud in terra di Romagna oggi è ben avviato – “pur se con fatica, racconta il giovane imprenditore, stiamo producendo a pieno regime l’antico cece nero pugliese, la melanzana rossa, ma anche pomodorini vesuviani rossi e gialli, il peperone crusco, il cavolfiore di Modica e la cipolla ramata dell’Irpinia” – così come è ormai realtà anche il sogno di inaugurare una bottega aziendale. ​“Le sfide mi stuzzicano – dice – merito del cuore campano e della mentalità romagnola, il primo mi spinge a non mollare mai, la seconda ad investire e re-inventarsi sempre”. Tanto che il 16 novembre scorso, in via Bologna 13C, a Cervia, ha aperto i battenti la bottega del Podere Natale, battezzata ‘Le Radici’ perché qui, racconta Federico, “si respira l’amore per due terre, quella di Romagna e quella della mia nonna, e si valorizzano le nostre radici e le nostre produzioni tipiche”.

Grazie alla rete a km zero di Coldiretti, l’imprenditore ha anche allargato la gamma di prodotti presenti in negozio introducendo vino, farine, noci, tutte produzioni di aziende agricole della provincia di Forlì-Cesena e Ravenna, oltre agli agrumi provenienti da un’azienda agricola siciliana di Coldiretti.

La Bottega ‘Le Radici’ è aperta dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 12.45 e dalle 15 alle 19.