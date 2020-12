Ecco il giorno del vaccino: 225 in Romagna, 70 a Ravenna. A gennaio parte la campagna di vaccinazione fra sanitari e Rsa

Siamo al V-Day. Prende il via oggi domenica 27 dicembre alle 14 la campagna vaccinale contro il Covid per gli operatori sanitari. 225 quelli che verranno vaccinati nelle tre sedi previste in Romagna: Fiera di Cesena (85 operatori degli ambiti territoriali di Forlì e di Cesena), Pala De André di Ravenna (70 operatori) e Fiera di Rimini (70 operatori). Questi primi vaccinati – comunica ASL Romagna – sono stati individuati sulla scorta del ruolo che ricoprono nella gestione dell’infezione da Covid 19. Si tratta in particolare dei vaccinatori, di coloro cioè che poi si occuperanno di effettuare le ulteriori vaccinazioni; più in generale si tratta di personale infermieristico e medico che comunque lavora in ambiti e strutture coinvolte dalla gestione del Covid.

Dopo la giornata di oggi, che ha una forte importanza anche simbolica, vi sarà, ad inizio gennaio, un ulteriore step di vaccinazione che coinvolgerà in Romagna circa ventimila persone, e che contemplerà il resto del personale sanitario, nonchè gli ospiti e gli operatori delle Cra. Per effettuare le vaccinazioni a questi ultimi saranno creati dei team che si recheranno nelle strutture stesse, composti a seconda delle dimensioni della struttura. Per il personale sanitario continueremo a prevedere dei punti di vaccinazione e verosimilmente ve ne saranno di ulteriori rispetto agli attuali tre.

Dopo questo secondo step per operatori e strutture, il Ministero sta lavorando alla vaccinazione della popolazione generale, per la quale l’Azienda si organizzerà non appena vi saranno le relative linee guida. Si parla del mese di febbraio.

Per il primo giorno del vaccino Stefano Bonaccini, sarà alle ore 14 a Modena, al Centro servizi Ausl di Baggiovara, in via Martiniana 21, dove inizieranno a essere somministrate le prime dosi del vaccino Pfizer-BioNtech. L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, alla stessa ora sarà a Bologna all’Autostazione delle corriere, per l’avvio delle vaccinazioni nel capoluogo regionale.

Sono 975 le dosi assegnate all’Emilia-Romagna per questa prima giornata: saranno somministrate domani in ogni provincia al personale della sanità e in una Cra a Bologna (ne è stata individuata una in ogni regione), con l’avvio in tutta Italia e in Europa della campagna vaccinale.