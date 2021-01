Tiziano Carradori, Direttore Generale di ASL Romagna, e Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna, anche oggi 7 gennaio erano al Pronto Soccorso di Ravenna per fare il punto della situazione dopo i pesanti disservizi registrati dai cittadini ravennati negli ultimi tempi, dopo la lettera del Sindaco con tanto di scuse, dopo le interviste in cui Carradori annunciava interventi. E così oggi è stato mostrato alla stampa il nuovo Pronto Soccorso ristrutturato per tamponare la situazione con la disponibilità adesso di 27 posti letto complessivi, disponibilità quindi oltre triplicata nel giro di un mese, proprio per fare fronte alla pandemia.

Come ha spiegato nell’intervista di due giorni fa e come ha ripetuto oggi, Carradori ha detto che nuovi posti letto sono stati resi disponibili dal 23 dicembre dopo avere ristrutturato l’ex terapia intensiva. Altri posti letto sono stati recuperati in questi giorni negli spazi del day hospital polispecialistico, ora trasferito nei locali dell’ex medicina d’urgenza anche questi ristrutturati. Quindi, nel giro di un mese, dagli otto posti che avevamo in origine, si arriva a 27 posti letto. Questo però non risolve tutti i problemi. Si tratta sempre di misure tampone. Carradori ha parlato della necessità di integrare meglio il Pronto soccorso con l’organizzazione dell’Ospedale nel suo insieme, per garantire il ricovero dei pazienti dentro il nosocomio o in altre strutture.

In previsione c’è anche l’ampliamento strutturale del Pronto soccorso che potrà avvenire da qui a tre anni hanno detto sia il DG Carradori sia il Sindaco de Pascale. Entro il mese di gennaio la presentazione del progetto.