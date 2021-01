Irene, l’educatrice che ha deciso di proteggere i “suoi” bimbi vaccinandosi

L’esempio di Irene, una delle tante operatrici che in questi giorni ha deciso vaccinarsi per proteggere le persone di cui si prende cura, appare oggi sulla pagina Facebook del Comune di Russi: “Irene è educatrice professionale in neuropsichiatria infantile ambito di Ravenna e Russi – spiegano dal Comune – ed è anche una giovane consigliera comunale della nostra Città. Oggi ha deciso di proteggere i “suoi” bimbi e tutti noi vaccinandosi contro il Covid-19. Le siamo grati per questo gesto di rispetto verso il prossimo e di grande responsabilità”