Tanta commozione per il ritorno a casa del micio Mandarino. Dopo 8 anni riconosce la sua padrona

E’ una storia bella da raccontare quella del micio Mandarino che dopo aver trascorso 8 anni lontano da casa e dalla sua proprietaria Monica, pochi giorni fa è riuscito a farvi ritorno.

Una decina di giorni fa una famiglia faentina ha trovato un gatto anziano e con gravi problemi di salute e lo hanno affidato alle cure dell’Enpa di Faenza. Il micio è stato curato dalle veterinarie dell’associazione con accertamenti e terapie. “Purtroppo era sotto temperatura, disidratato e molto magro ed è risultato completamente cieco ma nonostante tutto ha mostrato miglioramenti alle terapie da subito. Chi lo ha trovato si è gentilmente offerto di prendersene cura a casa una volta dimesso” raccontano dall’Enpa, in un post pubblicato sulla pagina facebook.

Ma ecco che accade qualcosa di inaspettato: una telefonata. La signora Monica, dopo aver visto le foto del gatto sul social network, chiama l’Enpa e racconta di aver perso 8 anni fa un gatto molto simile, gatto che attualmente avrebbe ben 20 anni. “Monica ha cercato per mesi e mesi il suo gatto tramite volantini, giornali e passaparola ma invano. Erano molto affezionati l’uno all’altra e per 12 anni avevano vissuto assieme – raccontano dall’Enpa -. Dalle foto inviate e da alcune caratteristiche abbiamo subito capito che era lui e la signora Monica è venuta per incontrare e riconoscere il suo gatto, di nome Mandarino”

“La scena dell’incontro rimarrà impressa negli occhi di chi ha potuto assistere – spiegano dall’associazione -. Nonostante le condizioni precarie di salute, Mandarino ha riconosciuto la sua amica mentre lo abbracciava e lo chiamava in lacrime, e lui colpiva il viso della sua Monica con delicate e deboli “testate” affettuose”.

“Non si sa per quanto tempo questo ricongiungimento sarà possibile vista l’età di Mandarino e la sua salute, ma di sicuro questi 8 anni da randagio li ha cancellati in un sol momento ritrovando la voce, l’odore e il calore di quell’abbraccio commovente – assicurano -. Vogliamo ringraziare chi ha trovato Mandarino dimostrando responsabilità e sensibilità nei confronti degli animali e chi ha diffuso il nostro annuncio che ha permesso il lieto fine di questa incredibile storia.