Falcinelli (Ordine Medici Ravenna): “Finora decisioni anti-Covid di tipo tattico e non strategico. Meglio chiudere tutto”

Prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione in Emilia-Romagna e a Ravenna. E sono già numerosi i medici di medicina generale della provincia di Ravenna che sono stati sottoposti alla prima dose di vaccino antiCovid. Si tratta di un importante passo avanti nella lotta al coronavirus poiché, una volta vaccinati, anche i medici di medicina generale potranno loro stessi vaccinare i propri pazienti. “L’Ausl Romagna ha chiesto la disponibilità ai medici di famiglia ad attivarsi per la vaccinazione sui pazienti ultra 80enni – conferma Stefano Falcinelli, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna -. Per ora c’è solo la richiesta e ad oggi vi sono alcune criticità ancora non risolte. Infatti prima che l’esercito dei medici di famiglia possa entrare in campo, ci sono due importanti aspetti da tenere in considerazione: la tempistica per la copertura immunitaria dei medici e la disponibilità dei vaccini Moderna o Astra Zeneca, più facilmente conservabile rispetto al vaccino Pfizer/Biontech” .

In primo luogo Falcinelli spiega che è necessario attendere circa un mese prima che il vaccino faccia effetto: “dopo la prima dose bisogna attendere 21 giorni per poi procedere con la seconda, e altri 7/10 giorni prima che vi sia la copertura immunitaria al virus”.

Inoltre, rispetto alla “gestione” del vaccino, il presidente dell’Ordine sottolinea che il vaccino della Pfizer prevede una conservazione in congelatore, lo scongelamento e la diluizione. Procedure che ne complicano la somministrazione. “Se devo andare a casa di pazienti 80enni, per vaccinarli, ho bisogno di un vaccino facilmente gestibile, come l’antinfluenzale che posso trasportare nella borsa-medica senza problemi o difficoltà” dice. Quindi fino a che non sarà disponibile il vaccino di AstraZeneca (che si conserva a 2-8 gradi e non necessita di misure di conservazione così rigide) la vaccinazione da parte dei medici di famiglia risulterà complicata.

“Riceviamo tantissime telefonate, in prevalenza da parte di pazienti che chiedono di essere messi in lista per essere sottoposti al vaccino anti-Covid. Potrei dire che siamo subissati – racconta Falcinelli, spiegando che in alcuni casi a chiamare sono anche pazienti dubbiosi e indecisi -. Proprio per questo motivo nel prossimo Consiglio dell’Ordine si valuterà se e come promuovere un’iniziativa pubblica a sostegno della vaccinazione. È fondamentale vaccinare più persone possibili, anche se ci vorranno molti mesi prima di raggiungere la famigerata immunità di gregge”.

In merito alla situazione contagi, alle cosiddette Seconda e Terza Ondata, Falcinelli ritiene che la gestione della pandemia non sia stata ottimale e che le misure prese non siano state adeguate: “È evidente che i prossimi mesi saranno molto difficili. Lo scorso anno, in Italia, il Covid esplose a marzo e di fronte avevamo la primavera e l’estate. Ora invece c’è l’inverno, stagione in cui il sistema sanitario viene ciclicamente messo sotto pressione. Quindi è evidente che vi sia preoccupazione, considerando inoltre che i provvedimenti presi finora non sono stati né energici né certi. Questi continui cambi di colore non permettono una programmazione chiara”.

Falcinelli è critico sul sistema della differenziazione delle regioni in zona gialla, arancione, rossa: “a mio parere sarebbe meglio un provvedimento più drastico ma uniforme, poiché la regione “gialla” oggi, diventa “rossa” dopodomani. Purtroppo da molti cittadini la “zona gialla” viene vissuta come un “liberi tutti” e dopo pochi giorni il numero dei contagi aumenta”.

“Finora il Governo ha preso decisioni di tipo tattico e non strategico: decisioni che guardano solo al domani, senza una visione di tipo strategico, pensando ai prossimi due mesi. Credo che sarebbe il caso di chiudere tutto, almeno per un mese, seguendo l’esempio degli altri paesi europei che stanno applicando misure più drastiche delle nostre” conclude il Presidente dell’Ordine dei Medici.