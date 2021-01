Il dramma di Daniele Perini, che ha perso i genitori e tanti dei suoi anziani: “non siamo riusciti a salvare i nonni dal Covid”

“Attenti! Attenti! Attenti!” A parlare con la voce ancora in affanno, a tratti rotta, un po’ sofferente e in debito di ossigeno, è Daniele Perini, classe 1957, consigliere comunale, capitano di lungo corso della politica ravennate. Verso la fine del 2020 è stato colpito ferocemente e crudelmente dal Covid, che prima si è portato via entrambi i suoi genitori – Valerio e Giancarla – e poi ha messo in ginocchio lui, ricoverato a Forlì, con una polmonite doppia. Se l’è vista brutta. “Per fortuna avevo fatto il vaccino anti-influenzale e anti-pneumococco, altrimenti forse non sarei qui a raccontare queste cose” mi dice al telefono. E aggiunge una raccomandazione molto accorata: “Però non voglio parlare per me, né fare la vittima o cercare pietismo, perché nella mia situazione purtroppo ci sono centinaia e centinaia di famiglie. Non passa giorno che non riceva chiamate di chi ha perso una persona cara. È un dramma. È una generazione che se ne va e noi non siamo riusciti a salvarla.”

Daniele Perini ha trascorso in ospedale quasi 20 giorni. È uscito il 31 dicembre. Ieri 15 gennaio, quando l’ho sentito al telefono, era la prima volta che usciva di casa. Ma non vuole parlare troppo di lui, le cose che riguardano la sua situazione e i suoi genitori bisogna cavargliele quasi di bocca. Perini preferisce parlare della situazione generale e del dramma in cui la pandemia ha gettato tante famiglie e tanti amici. E vuole ragionare, pensare ai rimedi, al dopo, non vuole lasciarsi andare solo al dolore né tanto meno alle recriminazioni. “Non è colpa di nessuno” mi dice, quasi sentisse una responsabilità per non avere salvato tanti di quegli anziani a cui ha dedicato la sua vita, fondando l’associazione Amare Ravenna, diventata nel corso degli anni un eccezionale centro di aggregazione dei “nonni” ravennati, come ama chiamarli lui. “Fondata l’1 marzo 1984 per volontà di Daniele Perini, l’artista del cuore, – si legge sul sito dell’associazione – Amare Ravenna nasce per supportare la terza età attraverso esperienze positive in grado di avvicinare le persone creando una comunità solidale e partecipativa. Amare Ravenna risponde al bisogno sociale di comunità e fa sì che le diverse generazioni di nonni, figli e nipoti continuino a comunicare fra loro, cercando di stimolare gli anziani a vivere la cosiddetta età più libera nel modo più vitale e allegro possibile.”

Ecco, quando il Covid è arrivato ha travolto tutto, ha fatto una strage. E Daniele Perini non si dà pace.

L’INTERVISTA

Daniele Perini, tempo fa ci siamo sentiti, eravamo nella prima ondata, e allora Ravenna era stata aggredita ancora poco dal virus. La pandemia ci aveva risparmiato e soprattutto aveva risparmiato la gran parte delle strutture per anziani. Solo il caso di Russi fu eclatante. Invece, siamo stati colpiti in pieno da questa seconda ondata che purtroppo si è portata via centinaia di anziani. Quegli anziani che rappresentano così tanto per lei. Immagino sia stata una ferita enorme…

“Sì, purtroppo è così. Io ho chiesto in questi giorni il numero dei decessi nel corso del 2019 e del 2020. Io credo a grandi linee che ci sia stato un 2 – 3 per cento in più di decessi. Detta così non sembra nemmeno una cifra esagerata, in realtà se ci fermiamo a pensare è un dato enorme. E soprattutto le persone che sono morte sono la memoria storica della nostra città, persone che sotto certi punti di vista hanno creato la città. Hanno lottato per liberarla dai nazifascisti. Hanno lottato per togliere le macerie e per ricostruire. I miei nonni mi hanno raccontato dei sacrifici che hanno fatto e della solidarietà che c’era, quando fra vicini si davano una mano per tirare su le case dopo la guerra. Noi siamo come una carta assorbente, abbiamo assunto e vissuto questi valori, creati dalle generazioni che ci hanno preceduto e plasmato. Ci hanno dato la libertà: se oggi siamo liberi lo dobbiamo a loro. Ci hanno dato il benessere: mamma mia quanto hanno lavorato! Mia madre faceva la fornaia a Sant’Alberto e mio babbo lavorava all’Anic, la grande fabbrica. Tanti di questi nonni ora non ci sono più. Non siamo riusciti a salvarli. E purtroppo in molte famiglie qualche volta è morto il marito, altre volte la moglie. Così adesso molti sono soli e persi.”

Ne avrà sentiti tanti in questi mesi. Che cosa le dicono?

“Sono disperati. Oggi mi ha chiamato un uomo al quale è morta la moglie. Suo figlio è a Maranello. Lui era angosciato. Non ha più nessuno. Mi ha detto che sta tutto il giorno a guardare la foto di sua moglie. C’è un tessuto sociale ferito. A Ravenna abbiamo sempre avuto cura degli anziani, abbiamo fatto tanto per loro perché loro hanno dato tanto a noi. Abbiamo messo in piedi una grande rete di servizi. Anche per questo l’età media a Ravenna è così alta, le donne arrivano a 87 anni. Purtroppo il Covid s’è preso tante vite e ha distrutto molte di queste cose. E adesso noi dobbiamo ricominciare a ricostruire questo tessuto sociale.”

Come?

“Bisogna tornare a ricostruire il tessuto delle relazioni. Perché è vero che anche i nonni hanno il cellulare o il computer, ma loro hanno bisogno di contatti sociali, di rapporto diretto, di andare al mercato, dalla parrucchiera, al centro sociale o ricreativo, a mangiare una pizza. Prima o poi con il vaccino supereremo anche la pandemia. Anche se io ho paura che la terza ondata sia ancora peggio della seconda. Perché adesso il virus è molto virulento. Io andavo a trovare i miei genitori che si erano ammalati per fare loro la terapia, non li potevo abbandonare e non volevo caricare di altro lavoro le USCA, così ci andavo io con tutti i dispositivi e le precauzioni possibili. Il gel, le mascherine, la visiera, i guanti. Sono stato sempre molto attento. E non so ancora come ho fatto a prendere il virus.”

Quando è accaduto?

“I miei genitori si sono ammalati in novembre. Il mio papà è morto il 6 dicembre, poco dopo il ricovero in ospedale. Il 17 dicembre è toccato a mia madre. Anche lei è morta quasi subito dopo il ricovero. Sono morti per le gravi complicanze che crea questo virus, che agisce su tanti organi. Se ne sono andati da soli, non ho nemmeno potuto dare loro l’ultimo saluto, perché per il funerale di mio padre ero già positivo e per mia madre ero in un letto di ospedale. È una cosa crudele. Ma voglio cogliere questa occasione che lei mi dà per porgere le mie condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso un loro caro. Molti li conosco. Sono amici. Ma io mi rivolgo a tutti. È una cosa terribile. E anche tutti loro come me non hanno potuto dare addio ai loro congiunti come avrebbero voluto. Questo virus è tremendo, per questo dico state attenti, attenti attenti!”

Lei dice non siamo riusciti a salvarli. Quasi sentisse su di sé una colpa.

“No, non è colpa di nessuno. Non cerco dei capri espiatori. Però purtroppo loro hanno fatto tutto per noi e noi non siamo riusciti a metterli in salvo da questo maledetto virus. Perché vede, i nonni volevano vivere, erano sereni, avevano progetti.”

Altro che sono vecchi e quindi pazienza, come dice qualcuno!

“Noi abbiamo creato le condizioni perché potessero vivere bene la loro vita, con tanti servizi. Queste persone avevano ancora degli obiettivi nella vita e si sentivano utili, avevano voglia di vivere e di fare. Avevano sete di vita. Erano curiosi di vita. Non so come dirlo. Il Covid ha distrutto tutto, le vite, i legami (la voce adesso si è incrinata, ndr). I legami fra marito e moglie. Il legame fra amici. Quello fra nonni e nipoti, con i nonni che andavano a prendere i bimbi a scuola. Il Covid ha distrutto la loro speranza di vivere, di fare delle cose, e poi ha creato tanta solitudine, senza la possibilità di stringersi, abbracciarsi, darsi un bacio, una stretta di mano. No, non do la colpa a nessuno. È solo colpa del virus. E poi io mi sento di ringraziare i medici e gli infermieri che sono eccezionali.”

Qual è stata la sua esperienza in ospedale?

“Sono stato ricoverato in pneumologia a Forlì dal 13 al 31 dicembre. Sono stato male. Ho avuto una doppia polmonite. Per fortuna avevo fatto il vaccino anti-influenzale e anti-pneumococco, altrimenti forse non sarei qui a raccontare queste cose. Faccio ancora fatica a respirare, come può sentire. Dovrò fare ancora a lungo della riabilitazione respiratoria, perché il Covid può provocare danni seri all’organismo anche se si guarisce. Inoltre ero da solo e la solitudine è una condizione terribile. Ma il reparto era eccezionale e c’erano delle infermiere meravigliose che prima lavoravano in Inghilterra con il doppio dello stipendio e con la casa pagata, ma sono tornate in Italia per dare una mano qua. Ragazze che fanno un lavoro incredibile, a cui va tutta la mia gratitudine.”

Però ora si va alla ricerca di responsabilità, si cercano delle cause, insomma perché sta succedendo tutto questo? Dove e chi ha sbagliato? Si mettono sotto accusa le Rsa, si mette in discussione il loro modello. Lei che ne pensa?

“Io dico che le Rsa sono essenziali per la cura degli anziani e che il nostro modello assistenziale è buono. Anzi noi siamo sottodimensionati rispetto all’Emilia come posti letto nelle Rsa. Se avessimo avuto più posti letto nelle Rsa forse avremmo lasciato meno anziani parcheggiati nel pronto soccorso. Piuttosto alla nostra sanità mancano medici, infermieri e posti letto negli ospedali.”

Se lei dovesse descrivere le Rsa di domani come se le immagina?

“Come strutture ancora più grandi e attrezzate, con più personale, infermieri e anche con il medico interno, così quando emerge qualche problema clinico dei pazienti si interviene immediatamente e non c’è necessariamente il ricovero ospedaliero. Il problema della carenza di personale c’è anche per le Rsa non solo per gli ospedali. Io so per esperienza che il personale delle Rsa oggi fa un grande lavoro e assiste gli anziani con amore, se ne prendono veramente cura. Ma occorre certamente migliorare la qualità.”

E cosa pensa invece delle carenze della sanità che sono emerse con la pandemia?

“Dico che bisogna cambiare strada, basta con la logica degli ultimi 20 anni dei tagli e del risparmio sulla sanità. Significa risparmiare sulla salute dei cittadini. Invece ogni euro speso in sanità e in salute è un euro speso bene. Dico che negli ultimi 20 anni sono stati chiusi tanti piccoli ospedali sul territorio che erano utili: adesso ci stiamo accorgendo di avere sbagliato. Per questo si torna a fare le Case della Salute e gli Osco, gli ospedali di comunità. Dico che nel 2016 è stata fatta una ristrutturazione dei posti letto nelle strutture ospedaliere nell’ambito dell’ASL Romagna che ha penalizzato Ravenna, con 100 posti letto in meno. Bisogna porre rimedio a questa cosa. E poi dico che servono più medici e infermieri, basta con il numero chiuso. Bisogna aprire.”

Durante la prima ondata della pandemia non ci siamo un po’ troppo lodati come Emilia-Romagna dicendo che il nostro sistema era meglio degli altri? Con la seconda ondata anche il nostro sistema ha evidenziato più di una pecca e i numeri della pandemia sono lì a dimostrarlo. Lei che ne pensa?

“Sì. L’ho sentita anch’io questa cosa, e sinceramente mi ha dato fastidio. Perché in sanità non ci si ferma mai e non sai mai cosa possa accadere dopo. Non bisogna mai abbassare la guardia, né lodarsi troppo o dormire sugli allori.”

Che cosa si sente di dire per chiudere alle persone che ci stanno leggendo?

“State attenti. Non mi stancherò di dirlo. E poi vaccinatevi. E procuratevi un saturimetro, da tenere in casa. È fondamentale se sentite qualche disturbo al respiro. E quando il saturimetro va sotto quota 87, allora dovete assolutamente chiedere aiuto perché può esserci pericolo. Mi auguro anche che la nostra comunità si voglia bene, si riguardi, sia prudente. Perché voglio che Ravenna torni al più presto bella e vivibile come prima. E voglio che continui a preservare quei valori che l’hanno resa grande, come la solidarietà, la cura per i più deboli, affinché nessuno resti indietro. Ricordando che il diritto alla salute per chi è fragile rappresenta il 50% dei diritti. Quindi non si deve tagliare più sulla salute né sui diritti dei più deboli.”