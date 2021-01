Nevio Agostini è il nuovo direttore di Ente Gestione Parchi e Biodiversità – Romagna

É ufficiale. Con delibera del Comitato Esecutivo del 18/01/2021 si è proceduto a nominare unnuovo direttore per l’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità – Romagna con competenzenaturalistiche. É Nevio Agostini sulla cui scelta parla in gran parte il curriculum, laurea a pieni votiin Scienze Naturali all’Università di Bologna, forlivese, classe 1962. Dal 1989 al 1998 è statoresponsabile dell’Ufficio Ecologia della Provincia di Bologna dove si è occupato, oltre che allatutela della biodiversità, di progetti agroambientali in collaborazione con il mondo agricolo (questopunto, per le caratteristiche della nostra Macroarea e del Parco della Vena del Gesso in particolare,risulta molto importante).

É stato protagonista, fin dalla nascita del Parco Nazionale delle ForesteCasentinesi, come responsabile del Servizio Promozione, Ricerca e Conservazione della Natura, dal2006 al 2008 è stato anche vicedirettore e coordinatore generale del personale. Agostini è unnaturalista di levatura nazionale, docente a contratto all’Università di Bologna, iscritto all’Albo deiDirettori dei Parchi Nazionali dal 1993, nonché autore di più di cinquanta pubblicazioni scientifichee divulgative su vari aspetti di conservazione e gestione delle risorse naturali.

É ideatore eprogettista di numerosi progetti di promozione, turismo sostenibile dedicati alle aree protette e alterritorio romagnolo. Agostini – che rimarrà nell’organico del Parco Nazionale – ufficialmente assumerà “il comando”dell’Ente di Gestione dal 01/02/2021 al 31/01/2022, dove dal luglio 2020 è in carica Fabio Ghirelli,direttore ad interim nominato a seguito dell’incarico triennale che il suo predecessore, Massimiliano Costa, ha assunto per la tutela delle aree verdi del Comune di Ravenna. Quello di Agostini è unnome che sin dal suo prendere forma ha visto suscitare entusiasmo tra gli appassionati di natura ariconoscimento del lavoro di quasi trent’anni al Parco delle Foreste Casentinesi, oggi tra i territorimontani meglio conservati e gestiti d’Italia, nonchè al suo impegno per far conoscere ad unpubblico sempre maggiore la natura e le aree protette romagnole.

Il presidente dell’Ente di GestioneParchi e Biodiversità-Romagna, Antonio Venturi, la presidente della Comunità del Parco regionaledella Vena del Gesso Romagnola, Marina Lo Conte e il Comitato Esecutivo, nel dare il benvenuto eil buon lavoro a Nevio Agostini, intendono ringraziare il direttore uscente, Fabio Ghirelli, perl’ottimo lavoro svolto dal 1 luglio 2020 al 31 gennaio 2021. Ghirelli, già responsabileamministrativo-contabile dell’Ente (incarico che manterrà anche in futuro), con grandedeterminazione e fermezza si è fatto carico di portare avanti un ruolo molto impegnativo in una faseestremamente delicata, mettendo in sicurezza il bilancio per il 2021 e gettando le basi per unulteriore sviluppo futuro.

Una direzione affrontata con energia, una vera propria sfida che ha fattoemergere ancor più le sue alte competenze amministrative, capacità assolutamente necessarie per ilbuon funzionamento di un Ente pubblico. Non ha lavorato da solo ma in sinergia con tutti i tecnicidell’Ente e, attraverso la convenzione in essere, anche con quelli dell’Unione della RomagnaFaentina proseguendo nei tanti progetti, tanti finanziamenti recuperati attraverso i fondi regionali e,soprattutto, i programmi europei intercettati dal precedente direttore Costa che, negli undici anni diservizio, è riuscito a trasformare la Vena del Gesso nel Parco della Vena del Gesso Romagnola,allestendone il territorio e raccontandone in modo evidente e permanente i valori, assieme a tanteidee ed azioni anche sull’intera Macroarea Romagna, idee che torneranno utili in futuro (visto che il Dr. Costa mantiene una collaborazione ufficiale con l’Ente), stante anche l’imminente restyling daparte della Regione Emilia Romagna della L.R. 24/2011 che ha istituito gli Enti Parchi