Conseguenze del Covid: in aumento i casi di disagio psichico. Dott.ssa Nanni (Ausl): “Preoccupazione anche per il post pandemia”

È passato ormai un anno da quando la pandemia da coronavirus ha fatto la sua comparsa in Italia. Un anno di paure, incertezze, restrizioni a volte molto pressanti, come quando nella primavera scorsa siamo piombati in pieno lockdown. Ci siamo visti costretti a cambiare le nostre abitudini, anche quelle più quotidiane e consolidate, come abbracciarci, stringerci la mano, baciarci. Ma anche andare a cena fuori, al cinema o a teatro, vedersi con gli amici al pub. Ora, prima di uscire di casa, è più facile che ci chiediamo se abbiamo con noi una mascherina di ricambio, piuttosto che darci una passata di rossetto sulle labbra.

Si tratta di cambiamenti epocali, che chissà per quanto ancora ci accompagneranno e, come sostengono molti esperti, produrranno conseguenze difficili da accantonare. In parole povere, non si tornerà in ogni caso indietro a “vivere come prima”, ma anche il dopo pandemia sarà condizionato da quello che abbiamo vissuto e da come lo abbiamo vissuto.

Insomma, le conseguenze di questo virus sono state in primis sanitarie, poi anche economiche e infine, passaggio non trascurabile, psicologiche.

Proprio per rispondere a questo tipo di bisogni, l’Ausl Romagna ha istituito fin da marzo 2020 un servizio di supporto psicologico, inizialmente indirizzato ad operatori sanitari e malati di Covid19, ma poi esteso anche ai familiari dei malati e delle persone ospitate nelle CRA. Responsabile del servizio e del Programma di Psicologia dell’Ausl è la dott.ssa Rachele Nanni, con la quale abbiamo provato a tracciare un bilancio delle attività.

“Fin dal principio di questa pandemia – spiega Nanni – abbiamo ricevuto telefonate da una ampia varietà di cittadini: persone ammalate, familiari, operatori ma anche cittadini comuni che, in particolare durante la prima ondata, nei mesi di marzo e aprile, vivevano con ansia, sgomento, paura, incredulità la condizione di isolamento dovuta al lockdown ed i timori del contagio. Durante la prima ondata, nei mesi fra metà marzo e fine giugno, abbiamo avuto oltre 2.000 contatti, per richieste di sostegno psicologico, contenimento emotivo, a volte semplicemente richiesta di informazioni”.

“Durante la seconda fase, da ottobre 2020 ad oggi – aggiunge – i contatti sono stati molto più contenuti, attorno ai 400. Immagino che sia anche perché, a differenza della prima ondata, ora tutti i Servizi psicologici territoriali ed ospedalieri sono accessibili sia telefonicamente che in presenza. Questo ha consentito una ricettività certamente più ampia del disagio dei cittadini”.

Quali sono le figure professionali coinvolte dal progetto e come funziona in pratica il servizio?

“Attualmente la linea di consulenza telefonica è gestita, presso ciascun ambito territoriale, da uno psicologo dalle 9 alle 16 – risponde -. Qualora il numero sia occupato o il professionista impegnato in un colloquio si verrà richiamati. È possibile inoltre richiedere una consulenza inviando una mail ed indicando il proprio ambito di residenza ed il numero a cui si desidera essere ricontattati. A differenza della prima fase, ora alcuni colloqui vengono svolti in presenza, ovviamente con persone che si siano nel frattempo negativizzate o con i famigliari di pazienti ospedalizzati o ricoverati presso strutture CRA”.

Quali sono le richieste principali che vi vengono rivolte e che tipo di supporto fornite, solo verbale o anche farmacologico?

“La consulenza psicologica è per sua natura un intervento verbale, non farmacologico – spiega Nanni – ma, facendo parte di una azienda sanitaria con al suo interno diverse professionalità, le richieste dei cittadini possono facilmente essere orientate ed accompagnate alla risposta più appropriata. Alcuni chiamano per ricevere semplici informazioni, altri vogliono manifestare un disagio che può assumere forme diverse di rabbia, paura, insofferenza, disorientamento e necessitano di ascolto, contenimento emotivo, affrontabili anche con semplici esercizi di rilassamento e monitoraggio dei propri vissuti. Altri ancora necessitano che venga attivato un Servizio diverso, di tipo sociale o medico. Pensiamo a persone isolate in casa che esprimano bisogni di assistenza o di consegna dei pasti a domicilio. In questo caso verranno coinvolti, ad esempio, i Servizi Sociali”.

“Certamente – commenta – in questa seconda fase, a differenza della prima le richieste che ci sono arrivate sono di numero inferiore ma maggiormente centrate su un bisogno di tipo specificatamente psicologico. Abbiamo avuto numerose chiamate da parte di persone fisicamente guarite ma che continuano a portare il segno di quanto vissuto dal punto di vista degli strascichi emotivi, neurologici e psico-comportamentali come alterazioni del sonno, disturbi gastrointestinali, disturbi d’ansia”.

Si è parlato molto di “burn out” degli operatori. È una dimensione che avete dovuto fronteggiare anche voi?

“In questo momento direi che il disagio degli operatori sanitari è certamente elevato – precisa la dottoressa -. Abbiamo avuto richieste di interventi sia da parte di singoli operatori, fortemente provati, che da parte di interi reparti ed equipe che stanno vivendo un carico, un affaticamento, un disagio crescente. Una condizione che non ha più i contorni di uno stress acuto, per sua natura limitato nel tempo, ma di uno stress protratto con tutto quello che ciò può determinate in termini di tenuta complessiva emotiva, relazionale e persino fisica degli operatori”.

Il vostro servizio è collegato al resto del sistema di servizi dell’Ausl: avete notato in questo anno un aumento o un aggravamento delle patologie seguite? Come ha influito la pandemia sulla salute mentale delle persone?

“Certamente il Servizio di consultazione psicologica fa parte della rete complessiva dei Servizi offerti dall’Azienda in contesti Territoriali ed Ospedalieri – afferma -. In alcuni casi dai primi colloqui si può ritenere indicato l’accompagnamento della persona a colleghi di altri Servizi. Pensiamo ai genitori di adolescenti ritirati che possono trovare un supporto più specifico presso gli Spazi Giovani oppure ai famigliari di persone con patologie neurodegenerative che possono essere seguiti dai colleghi psicologi dei Centri Disturbi Cognitivi e Demenze, a chi ha sviluppato una patologia francamente psichiatrica che potrà essere orientato ad un appuntamento con un professionista della Salute Mentale”.

“Il lavoro di rete con i colleghi è l’elemento fondamentale che consente di calibrare la risposta rispetto ai bisogni della persona – commenta -. Ciò che abbiamo notato è che certamente il disagio reattivo ed anche francamente psicopatologico è aumentato molto durante quest’anno con un incremento complessivo della domanda di consultazioni psicologiche un po’ presso tutti i Servizi territoriali. Molte ricerche anche di carattere internazionale confermano questa tendenza che potrebbe mantenersi nel tempo anche dopo l’uscita dalla condizione pandemica con un aumento prevedibile del disagio psichico che potrà assumere forme diverse che vanno dall’aumento nell’uso di sostanze e comportamenti a rischio, all’aumento di violenza domestica, all’incremento del disagio adolescenziale”.

“La salute mentale – conclude – costituisce parte integrante della salute pubblica e dovrà essere al centro di una specifica attenzione nei prossimi anni per arginare e prevenire le forme di disagio direttamente o indirettamente conseguenti alla condizione particolare che stiamo vivendo”.