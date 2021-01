“Io mi sono vaccinato”: una spilletta sui camici dei farmacisti di Ravenna Farmacie

Per rimarcare l’importanza della vaccinazione, e per comunicare il sostegno dei propri farmacisti alla campagna vaccinale contro il Covid 19, Ravenna Farmacie ha predisposto nei giorni scorsi una particolare spilletta – con la scritta “Io mi sono vaccinato” – che verrà apposta sul camice dai farmacisti che hanno già effettuato la vaccinazione.

In questi giorni, ogni farmacia sta ricevendo le spillette da riservare ai propri farmacisti per questa occasione. Ad oggi, i farmacisti di Ravenna Farmacie già vaccinati sono 79.

“Abbiamo creato queste spillette per sottolineare l’importanza della vaccinazione – spiega la presidente Bruna Baldassarri -: in modo da sostenere e affermare l’idea che le vaccinazioni sono sicure e importantissime per superare una volta per tutte la pandemia. Speriamo che tutti noi di Ravenna Farmacie si possa avere l’occasione di apporle quanto prima ai nostri camici”.