Il 30 gennaio nuova cicloescursione nella campagna e sugli argini con FIAB Ravenna

Continuano le proposte di cicloescursionismo di Fiab e Anbi per il weekend limitate al solo territorio del comune di Ravenna. Si pedala sull’argine del Ronco e del Montone, due corsi d’acqua storici per Ravenna, e si incontrano le frazioni di San Bartolo, San Pietro in Vincoli, Roncalceci fino poi alla chiusa San Marco.

“Questa possibilità che abbiamo nel nostro territorio di pedalare per tanti chilometri sugli argini dei corsi d’acqua – affermano da Fiab Ravenna – conferma l’importanza che si sta dando a questo tipo di ciclabilità. Su questo tema è stato firmato uno specifico accordo tra Fiab e Anbi – Associazione nazionale degli Enti di Bonifica e di Irrigazione, per potenziare il cicloturismo lungo 200mila km di canali.

“In Italia i canali irrigui e di bonifica gestiti dai Consorzi – aggiungono da Fiab – si sviluppano in una rete da 200mila km e sono un patrimonio prezioso per il territorio. In un momento così critico per il turismo, il rilancio del cicloturismo può essere decisivo e per i corsi d’acqua tanto può essere fatto a sostegno delle conversione bike friendly dei canali per recuperali a fini ciclabili.”

Come afferma il Presidente FIAB Alessandro Tursi: “Troppo spesso in Italia si ragiona per reti separate, con infrastrutture da creare sempre ex novo invece è pratica diffusa in molti paesi europei l’integrazione. Infrastrutture leggere come le ciclabili sono spesso create su alzaie e argini dei corsi d’acqua, così come su ponti ferroviari o lungo le fasce di rispetto di grandi assi stradali.

L’integrazione fa risparmiare tempo e denaro nel necessario processo di riconversione della mobilità e, con essa, anche del turismo”.

Il percorso che propone Fiab è scaricabile come gpx dal sito dell’associazione ed è un anello di 40 km, adatto a tutti.