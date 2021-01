Il 2021 si apre con un’importante novità al polo sanitario Ravenna 33 di via Secondo Bini 1: l’attivazione del nuovo Day Surgery/Day Hospital con una moderna sala operatoria, che segna un importante passo avanti nell’ottica del continuo miglioramento della qualità e della varietà dei servizi offerti ai cittadini. Si tratta di un importante investimento che proseguirà anche nel prossimo futuro per ulteriormente ampliare il percorso avviato nel 2012, in cui un ruolo sempre più centrale sarà rivestito dalla tecnologia.

“Tutto è partito – spiega il direttore sanitario Massimo Cirilli, che è anche medico ortopedico della struttura – da una riflessione sulle nuove tecniche chirurgiche e anestesiologiche che consentono di effettuare interventi di chirurgia giornaliera con evidente riduzione dei rischi legati ai ricoveri più lunghi. Una problematica che si è ulteriormente acuita in questa fase di pandemia da Covid-19.

Foto 3 di 6











Questo ha portato i medici a studiare la possibilità di ridurre le giornate di ricovero per una maggiore sicurezza del paziente. Si sono mosse in tale direzione anche gli specialisti delle varie attività chirurgiche, chiamati ad affrontare la sfida di interventi sempre meno invasivi che permettano un ricovero di poche ore in piena sicurezza. Per tale motivo, in molte strutture sanitarie sono nate Unità Operative con il compito di sviluppare questo tipo di chirurgia, per riportare il paziente nel più breve tempo possibile al proprio domicilio.

Così, anche Ravenna 33 ha deciso di dedicare gran parte del nuovo secondo piano all’Unità Operativa di Chirurgia caratterizzata da una sala operatoria con area di degenza in cui è possibile effettuare interventi chirurgici e procedure invasive in regime di Day Surgery, nonché approfondimenti diagnostici e somministrazione di terapie in Day Hospital”.

La sala operatoria di nuova concezione è dotata delle più moderne attrezzature e di un impianto di flusso laminare centrale classificato ISO 5, standard che rappresenta la scala di valore massimo per sterilità all’interno di un ambiente. In tal caso, infatti, la carica batterica viene abbassata utilizzando un flusso unidirezionale che deve comprendere sia il campo operatorio sia il tavolo servitore. Una metodica di lavoro che consente un abbattimento molto elevato del rischio di infezione con strumenti sterili. Con queste dotazioni e con tale organizzazione, è possibile effettuare interventi in anestesia generale e/o loco regionale in sicurezza, di varie specialità: Oculistica, Ortopedia, Chirurgia generale e Chirurgia plastica.

Accanto alla sala operatoria, sono presenti uno spazio di preanestesia/recovery room con tre postazioni e un’area dedicata alla sterilizzazione degli strumenti chirurgici. Sempre allo stesso piano e in stretta collaborazione con il personale della sala operatoria, è stata ricollocata l’Unità Operativa di Cardiologia, che garantisce la presenza costante di uno specialista, per aumentare la sicurezza del ricoverato. L’area chirurgica è stata corredata di tre camere di degenza con sei posti letto autorizzati al ricovero in Day Surgery con possibilità, in caso di necessità, di estendere il ricovero alla prima notte. Gli ampi spazi e la buona luminosità naturale, contribuiscono al massimo comfort del paziente.

Per maggior informazioni su tutti i servizi di Ravenna 33, telefonare allo 0544 505900 oppure scrivere a segreteria@ravenna33.it