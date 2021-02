Francesca Bravi nuova Direttrice sanitaria dell’Ospedale di Ravenna, Paolo Tarlazzi coordinatore delle attività degli Ospedali di Faenza e Lugo

Con delibera n. 20 del Direttore Generale dell’ASL Romagna Tiziano Carradori a far data dal 1° febbraio 2021 l’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna ha un nuovo Direttore Sanitario: si tratta della dottoressa Francesca Bravi a cui viene attribuito l’incarico per 5 anni anni di “DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O. DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI RAVENNA”. Francesca Bravi, 43 anni, è stata scelta all’interno di un bando di gara per la posizione apicale cui hanno partecipato 9 professionisti. Subentra al dottor Paolo Tarlazzi in carica pro tempore dal 2018. Diplomata al Liceo Ricci Curbastro di Lugo, Francesca Bravi si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Alma Mater di Bologna, con una specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche Generali e Scienze dei Servizi Progetto “Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro”sviluppando il progetto di ricerca “Le reti in Sanità”. Ha svolto la sua attività professionale prevalentemente a Bologna e Ravenna.

Con un’altra delibera, la n. 19 sempre del Direttore Generale dell’ASL Romagna Tiziano Carradori, a far data dal 1° febbraio e sempre per 5 anni è stato attribuito al dottor Paolo Tarlazzi l’incarico del “COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ OSPEDALIERE DI LUGO-FAENZA”.

L’ufficio stampa di AUSL Romagna ha annunciato che nei prossimi giorni – probabilmente lunedì 8 febbraio – avverrà la presentazione ufficiale dei nuovi vertici dell’Ospedale di Ravenna e sarà reso noto il progetto di ampliamento del Pronto Soccorso di Ravenna.