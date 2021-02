Aziende ferme nel 2020: Lega Faenza presenta mozione per tagliare Tari 2021

Dopo l’interpellanza in Consiglio Comunale del 28 gennaio 2021 in cui Roberta Conti (Consigliera Comunale Lega) chiedeva alla Giunta Comunale un intervento sulla Tari per sostenere le aziende che non hanno lavorato nell’anno 2020, oggi la Lega annuncia che presenterà una mozione per tagliare la Tari del 2021.

“Le aziende nel 2020 non hanno lavorato o aperto parzialmente la loro attività ed è ora necessario un intervento nei confronti di Hera per sostenere le imprese” -dichiarano da Lega Faenza, elencando le proprie proposte- “La Lega propone di azzerare la Tari nel 2021 a tutte le aziende che nel 2020 non hanno lavorato e ridurre il costo al 50% per quelle che hanno aperto, ma nelle quali il fatturato è diminuito notevolmente”.

“È necessario un intervento subito nei confronti di Hera per sostenere le imprese – scrive Roberta Conti – sono stati mesi difficili e non è ancora finita. Non bastano rinvii, serve un gesto immediato ed equilibrato visto che chi non ha lavorato non ha ovviamente prodotto rifiuti. – conclude Roberta Conti.”

La Lega confida che vi sia buon senso e che la maggioranza in Consiglio Comunale apra gli occhi e pensi alla comunità intera e non solo a questioni di parte votando all’unanimità la mozione ed attivando celermente la Giunta in un intervento.