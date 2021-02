È stato installato nel pomeriggio di venerdì 5 febbraio, presso la diga foranea Zaccagnini di Marina di Ravenna, un nuovo capanno da pesca. Il nuovo capanno, terminati i lavori di insediamento, andrà a sostituire il primo capanno che si incontra in diga procedendo da terra, costruito oltre 50 anni fa e con gravi problematiche strutturali.

Il primo capanno sarà inoltre smantellato per non creare pericoli alle attività sportive e ricreative che vengono svolte nelle zone marine adiacenti alla spiaggia. La nuova struttura, costruita interamente da aziende e cantieri navali italiane, ha in dotazione materiali e tecniche ad elevata tutela ambientale, come espressamente richiesto dalle attuali normative, conservando comunque le caratteristiche tradizionali dei capanni da pesca dei nostri mari. Per il trasporto e la collocazione finale è intervenuta la nave “Atlantic” battente bandiera olandese, specializzata in trasporti e recuperi marittimi.