Positività alla Primaria Pascoli di Riolo: disposta la Didattica a Distanza per una classe

A darne notizia, ieri sera, è il Sindaco di Riolo Alfonso Nicolardi: “A seguito di una positività riferita a una persona minorenne, frequentante la nostra Scuola Primaria Pascoli (elementari), è stata disposta la Didattica a Distanza per tutti gli alunni della classe 3A. L’Ausl sta organizzando per i prossimi giorni, l’esecuzione di un tampone nasofaringeo a tutti gli alunni, ai docenti ed al personale impiegato nella classe”.

“La stessa Ausl – avanza il Sindaco – ha trasmesso una precisazione ed una raccomandazione che condivido pienamente:

“gli studenti ed il personale della classe 3A, non sono sottoposti a quarantena, ma si raccomanda comunque di evitare per quanto possibile, le occasioni di aggregazione e particolare scrupolo e rispetto delle disposizioni anti-contagio”.

La positività al Covid-19, in alcuni casi si è insinuata anche in chi osserva in maniera scrupolosa e a volte quasi maniacale le pratiche anti contagio. È evidente cosa può succedere se solo minimamente sottovalutiamo il rischio, o magari ci affidiamo alla ‘buona sorte’!”