Entro un anno e mezzo, massimo 2 anni, il nuovo Pronto Soccorso di Ravenna ampliato sarà operativo. Entro i successivi 2 anni, tutta l’operazione sarà completata, con la messa in funzione anche del nuovo blocco operatorio. La scommessa è arrivare alla ultimazione dei lavori entro il mandato dell’attuale Direttore Generale dell’ASL Romagna Tiziano Carradori. Scommessa che tutti sono convinti di vincere. Il ticket di aziende che progetta e realizza l’ampliamento del Pronto Soccorso è costituito da Politecnica (parte progettuale) e Consorzio Conscoop (parte costruttiva). Grazie a questo ticket imprenditoriale individuato nell’ambito del bando Arcuri, la fase di progettazione esecutiva potrebbe essere conclusa già entro il mese di aprile e durante l’estate potranno essere al lavoro le prime ruspe. Il finanziamento del Ministero per avviare l’opera è di 5 milioni di euro. Ma durante il percorso saranno reperite altre risorse per il suo completamento.

Sempre in ambito ospedaliero entro l’anno sarà completato il progetto esecutivo della Nuova Palazzina di Direzione Generale dell’ASL Romagna che sarà adibita alla gestione amministrativa e alle strutture di formazione. Anche qui c’è già un finanziamento acquisito. Infine, nei prossimi anni è all’ordine del giorno anche la realizzazione del nuovo Reparto Materno Infantile del Santa Maria delle Croci.

Questa mattina 8 febbraio nell’aula magna del nosocomio ravennate il DG dell’ASL Romagna Tiziano Carradori, il DS Mattia Altini e il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale hanno presentato la nuova Direttrice Sanitaria dell’ospedale, la dottoressa Francesca Bravi, che rimarrà in carica per 5 anni. Insieme hanno poi illustrato i progetti per la qualificazione del Santa Maria delle Croci, partendo dal Pronto Soccorso che ha manifestato molti elementi di criticità in questi anni e in particolare nel corso della pandemia.

Tiziano Carradori ha parlato in apertura di impegni presi e mantenuti rispetto alle giuste richieste della comunità ravennate. Ha ringraziato il dottor Paolo Tarlazzi – che dirigerà l’Ospedale di Lugo – ricordando il suo impegno nei mesi difficili della pandemia e ha poi dato il benvenuto alla nuova DS Francesca Bravi, sottolineando che all’Ospedale di Ravenna occorreva uscire da una situazione di gestione transitoria per creare stabilità e per completare l’opera di qualificazione del S. Maria delle Croci. Carradori ha parlato dell’Ospedale usando la metafora del condominio in negativo: cioè un nosocomio non è un condominio dove ogni primario gestisce in maniera proprietaria il proprio reparto come fosse un appartamento. Proprio per questo il Direttore Sanitario deve essere a capo di una squadra e deve organizzare e armonizzare il lavoro di tutta la squadra e di tutto il complesso.

Venendo al Pronto Soccorso, il DG ha ricordato che era arrivato a Ravenna nel 2004 mentre c’erano le barelle in corridoio e che se ne era andato nel giugno 2012 dopo avere inaugurato il mese precedente il nuovo Pronto Soccorso. Tornato nel 2020, stavolta a capo dell’ASL Romagna, ecco che di nuovo si è trovato a fronteggiare una situazione di emergenza sempre nello stesso reparto. Dopo aver richiamato i provvedimenti tampone delle settimane scorse, che hanno già in parte migliorato la situazione, ha introdotto il tema della ristrutturazione e dell’ampliamento che dovrebbe finalmente risolvere i problemi strutturali del Pronto Soccorso ravennate.

L’intervento è stato illustrato dalla dottoressa Francesca Bravi. Andando per sintesi, l’ampliamento del Pronto Soccorso di Ravenna è previsto in 6 fasi:

1 – Spostamento della Camera Calda

2 – Individuazione delle aree di ampliamento

3 – Ampliamento del Pronto Soccorso

4 – Ampliamento del Blocco Operatorio

5 – Ampliamento del Piano Tecnico

6 – Ampliamento della Terapia Intensiva.

Per quanto riguarda il Pronto Soccorso in senso stretto sono previsti:

1 Camera Calda

2 Triage

3 + 3 Shock Room

4 Ambulatori Bassa Intensità

26 Posti letto

24 Posti letto in poltrona

3 Ambulatori Fast-track Ortopedico

1 Sala Tac

12 Posti letto OBI (Osservazione Breve Intensiva)

1 Ambulatorio Chirurgico Fast-Track Ortopedico

1 Sala Radiologia

6 Posti letto isolati

Infine per quanto riguarda la Rianimazione sono previsti:

14 Posti letto di Medicina d’urgenza

8 Posti letto di Medicina d’urgenza area critica

10 posti letto di Terapia intensiva

2 Posti letto di terapia intensiva isolati

Altri 4 Posti letto isolati di Terapia intensiva e 4 Posti letto di Terapia intensiva sono ricavabili in caso di necessità

Infine è previsto lo sdoppiamento della Medicina Interna: da una parte l’Unità Operativa Medicina Interna 1 ad indirizzo invecchiamento e fragilità (che guarda soprattutto al territorio) diretta dal Professor Marco Domenicali con 60 Posti letto e 18 Lungodegenze PAC, dall’altra l’Unità Operativa Medicina Interna 2 ad indirizzo assistenza acuti e sub-intesiva (che guarda soprattutto al Pronto Soccorso) con 84 posti letto, diretta dalla dottoressa Giulia Maria Sama.

“Sull’Ospedale e sul Pronto soccorso – ha detto il Sindaco intervenendo – vediamo che alle parole ora seguono i fatti, in termini di riorganizzazione di servizi, progettazione di strutture, destinazione di risorse. La pandemia consente che gli iter autorizzativi siano accelerati e ci fa piacere che le risorse giunte all’ASL Romagna con il bando Arcuri siano in gran parte destinate proprio al nostro Ospedale. Perché oltre ai problemi organizzativi sono emersi in questi mesi anche le carenze strutturali cui dovevamo porre mano. Questo è un momento importante per la sanità ravennate e per l’Ospedale: le risorse e i progetti ci sono e la squadra che sta lavorando su questi progetti è affiatata, rispetto agli obiettivi che ci siamo dati come ASL Romagna e Comune. Dalla criticità emersa con la pandemia cogliamo un’opportunità, che va ben oltre il superamento di quella stessa criticità. L’intervento sul Pronto Soccorso è l’occasione per riorganizzare l’Ospedale di Ravenna. Perché oltre all’ampliamento del Pronto Soccorso andiamo a intervenire anche su altri due aspetti molto importanti. Uno è il potenziamento della terapia intensiva che era carente a Ravenna, dove non avevamo gli spazi necessari per aumentare le postazioni in modo adeguato: la rete della terapia intensiva sarà potenziata quindi a Ravenna e anche a Faenza e Lugo. Il nuovo blocco operatorio legato all’ampliamento del Pronto Soccorso porta a riqualificare anche l’attività chirurgica, per dare risposte sia alle esigenze di chirurgia di alta complessità per tutta la provincia, sia alle esigenze di chirurgia di bassa complessità per i cittadini di Ravenna.”