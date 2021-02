Coronavirus a Ravenna: 75 nuovi casi con 1.815 tamponi e purtroppo altri 3 decessi. In Emilia-Romagna superati i 10 mila morti

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DELL’11 FEBBRAIO

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi, 9 febbraio, si sono registrati 75 casi: si tratta di 33 maschi e 42 femmine; 31 asintomatici e 44 con sintomi; 72 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati. Nel dettaglio: 47 da contact tracing; 20 per sintomi; 6 per test volontari; 2 test per rientro dall’estero. I tamponi eseguiti sono stati 1.815 per una media di 4,1 tamponi positivi ogni 100. Oggi la Regione ha comunicato 3 decessi: un uomo di 76 e due donne di 83 e 85 anni. Dall’inizio della pandemia a Ravenna si sono registrati 775 decessi. Sono state inoltre comunicate 84 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 17.361.

Ecco la distribuzione sul territorio dei casi emersi oggi:

15 casi a Faenza

13 Ravenna

8 Cervia

6 Lugo

5 Conselice

3 Alfonsine

3 Bagnacavallo

3 Bagnara di Romagna

3 Brisighella

3 Cotignola

3 Fusignano

3 Massa Lombarda

3 Solarolo

2 Riolo Terme

2 Russi

0 casi negli altri comuni

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER OGGI 11 FEBBRAIO

Oggi si sono registrati 1.345 nuovi positivi, su un totale di oltre 27.700 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da è del 4,9%. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 231.415 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di è 41,1 anni.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi, cioè i malati effettivi, a sono 40.672 (- 1.034 rispetto a ).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 38.591 (- 997).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 178 (- 5 rispetto a ). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 11 a Piacenza (numero invariato rispetto a ), 10 a Parma (invariato), 20 a Reggio Emilia (+1), 36 a Modena (-2), 42 a Bologna (-2), 13 a Imola (-1), 23 a Ferrara (+1), 4 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (-2), 3 a Cesena (invariato) e 15 a Rimini (invariato).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei altri reparti Covid sono 1.903 (- 32).

I GUARITI – Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.308 in più rispetto a e raggiungono quota 180.721.

I VACCINATI – Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente oltre 275.000 dosi; oltre 124.000 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 71 nuovi decessi: 6 a Piacenza (4 donne, rispettivamente di 74, 82, 93, 95 anni, e 2 uomini, di 57 e 85 anni); 2 in provincia di Parma (un uomo e una donna, entrambi di 82 anni); 9 a Reggio Emilia (5 donne – di 84, 85, 91, 93, 97 anni – e 4 uomini, di 69, 79, 81, 85 anni); 2 nella provincia di Modena (2 donne, di 97 e 99 anni); 15 in provincia di Bologna (9 donne – rispettivamente di 56, 62, 70, 77, 78, 89, 90, 93, 97 anni – e 6 uomini, di 72, 75, 80, 79, 82 e 86 anni); 3 nel ferrarese (tutti uomini, di 73, 80 e 90 anni); 3 in provincia di Ravenna (2 donne, di 83 e 85 anni, e un uomo di 76); 18 in provincia di Forlì-Cesena (9 donne – rispettivamente di 78, 83, 85, 86, 88, 92, 95, 97, 101 anni – e 9 uomini: 73, 75, 78, 83, 2 di 85, 2 di 87 anni e un 91enne, quest’ultimo deceduto però a Rimini); 12 nel riminese (7 donne – rispettivamente di 76, 78, 81, 2 di 83, 89, 90 anni – e 5 uomini, di 78, 87, 88, 89, 96 anni). Tra i decessi registrati, ce n’è anche uno di una cittadina non residente in Emilia-Romagna: si tratta di una donna di 84 anni, originaria di Como, deceduta a Piacenza. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.022.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: