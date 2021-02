Faenza. Al centro fieristico partono i vaccini, Sindaco Isola: “Sfida epocale che coinvolge tutti”

Faenza è pronta a inaugurare il punto vaccinale anti-Covid all’interno del centro fieristico di via Risorgimento. ⁣Il Sindaco Massimo Isola, attraverso i suoi social network, la definisce come “una sfida epocale che metterà alla prova tutti, amministrazioni pubbliche e sanitarie, cittadini, volontariato”. Isola rassicura la cittadinanza asserendo di aver cercato di dare il massimo assieme alla giunta comunale per essere pronti ed efficienti. ⁣

⁣

Di seguito la nota stampa del Sindaco faentino: “Con gli ultimi sopralluoghi è stato verificato l’allestimento e l’operatività delle quattro postazioni vaccinali all’interno del padiglione 1 (all’inizio ne saranno in funzione tre), della zona amministrativa e di accettazione situata nella sala #Zanelli, gli spazi d’attesa pre e post vaccino, i percorsi protetti e definito le modalità organizzative e logistiche. ⁣

A tempo di record si è inoltre provveduto a ripristinare gli asfalti ad iniziare del parcheggio. ⁣Tranne eventuali inconvenienti dell’ultimo minuto, le vaccinazioni inizieranno giovedì prossimo 18 febbraio e venerdì 19 febbraio. ⁣

Nella settimana successiva i giorni di vaccinazioni passeranno a quattro. La variabile principale per l’aggiornamento delle tempistiche dipenderà dalla disponibilità dei vaccini (#Pfizer e Moderna). ⁣Sono previste dieci ore di vaccinazioni al giorno, con orario continuato dalle ore 9 alle 19. ⁣⁣Concludo ancora una volta sottolineando l’ottimo coordinamento con il personale sanitario e tecnico dell’asl, i medici di #medicina generale, i dipendenti dell’Unione della Romagna faentina, il mondo del volontariato, la società Blu Nautilus che ha in gestione la nostra fiera. ⁣Un lavoro di squadra e di piena collaborazione di cui, credo, andare fieri”.

Quando e come prenotare

A partire da lunedì prossimo 15 febbraio sono aperte le prenotazioni per le persone nate nel 1936 e negli anni precedenti (85enni e ultra 85enni). ⁣

⁣

Da lunedì 1° marzo potranno invece prenotarsi tutte le persone nate dal 1937 al 1941 compresi (quindi tra gli 80 e gli 84 anni). ⁣

⁣

Non è possibile prenotare prima delle date previste per la propria età. ⁣

⁣

Le vaccinazioni si possono prenotare scegliendo tra queste modalità: ⁣

– agli sportelli Cup dell’Ausl ⁣

– nelle farmacie tramite il servizio Farmacup ⁣

– Telefonando al Cuptel al numero 800002255 ⁣

⁣

Oppure #online attraverso: ⁣

– Il Fascicolo Elettronico ⁣

– L’App ER Salute ⁣

– Il CupWeb (www.cupweb.it) ⁣

⁣

All’atto della prenotazione viene dato l’appuntamento con giorno, ora e luogo per la prima somministrazione e la seconda dose.⁣

Il richiamo è previsto alla scadenza del 22esimo giorno per il vaccino Pfizer e al 28esimo per il vaccino #Moderna.⁣

⁣

Verrà inoltre rilasciato il #modulo della scheda anamnestica per raccogliere le informazioni sullo stato di salute e le malattie pregresse, che dovrà essere compilata dall’utente (con il supporto eventuale di un familiare) e consegnata al momento della vaccinazione. ⁣

Cosa Occorre

Non serve la prescrizione medica.⁣

Bastano i dati anagrafici – nome cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale. ⁣

⁣

Nel caso in cui si sia impossibilitati ad essere trasportati per effettuare la vaccinazione, ci si può rivolgere direttamente alla propria Azienda Usl. ⁣

Come ci si vaccina

Dalla zona del parcheggio (a disposizione per auto, bici e pedoni) si accederà alla sala Zanelli dove, dopo la sanificazione delle mani e la misurazione della temperatura corporea, verranno completate le operazioni amministrative. ⁣

Si segnala la possibilità di usufruire della vicina fermata del bus. ⁣

⁣

Da qui ci si sposterà nel padiglione dove personale medico raccoglierà il consenso informativo e svolgerà un colloquio per la valutazione delle patologie pregresse. Dopo la somministrazione dei vaccini – ogni postazione sarà presidiata da un medico e un infermiere – e il periodo di attesa, vi sarà la possibilità di ritiro di eventuale certificazione. ⁣

⁣

Il tempo totale delle operazioni varierà tra i 30 e i 60 minuti in base a quanto definito dai medici per l’attesa pre e post vaccinale. ⁣

Si dovrebbe essere in grado di vaccinare circa 48 persone ogni ora. ⁣

⁣

Si stanno predisponendo equipe specifiche per le vaccinazioni a #domicilio di persone non autosufficienti non trasportabili, così come avvenuto durante la prima fase per le somministrazioni agli ospiti delle strutture socio-sanitarie. ⁣

⁣