Un sabato al Museo Malmerendi di Faenza con “Piantiamola”: distribuzione gratuita di piante

Sabato 13 febbraio, in collaborazione con il Servizio Ambiente Giardini dell’Unione della Romagna Faentina, torna museOpen, organizzato da Fatti d’Arte, con l’iniziativa Piantiamola, che prevede la distribuzione gratuita di piante al Museo civico di scienze naturali Malmerendi.

È possibile scegliere la propria pianta tra le seguenti specie, ognuna con caratteristiche particolari:

Carpino Bianco

Carpino Nero

Leccio

Roverella

Cerro

Sanguinello

Alaterno

Frassino

Per riceverla è necessario prenotarla alla mail museopenfaenza@gmail.com

Curiosità: lo sapevate che i frutti del ginepro comune, dopo fermentazione e distillazione, forniscono l’acquavite di ginepro, il famoso “Gin” inglese, inventato nel XVII secolo dall’olandese Franciscus Sylvius, professore di medicina interessato alla formulazione di una tintura diuretica? La parola “gin” deriva infatti da “geniver”, Ginepro in olandese. Se non lo sapevate, allora Piantiamola sarà l’occasione per scoprire lo splendido giardino botanico del museo e tutte le sue più curiose caratteristiche con la guida Sandro Bassi.

Dalle 14.30 alle 17.00 avrà luogo la distribuzione delle piante mentre alle 15.00 partirà la visita guidata.