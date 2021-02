Neve a Riolo Terme, in via di completamento i lavori di pulizia delle strade comunali

Con una nota del primo pomeriggio di oggi, il Sindaco di Riolo Alfonso Nicolardi fa sapere che “in considerazione dell’Allerta Meteo Gialla per temperature estreme che prevede l’abbassamento delle temperature e conseguenti gelate, abbiamo già attivato uomini e mezzi per le operazioni previste nel Piano Neve Comunale”.

“Sono in via di completamento i lavori di pulizia delle strade comunali e successivo spargimento sale nei tratti di strada caratterizzati da pendenza, incroci o nelle vie particolarmente esposte in quota.