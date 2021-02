Vaccinazioni a Faenza, grande richiesta e primi posti esauriti: chiarimenti e informazioni utili dal Sindaco

Con una nota su Facebook delle ore 18 di oggi, 16 febbraio, il Sindaco di Faenza Massimo Isola fa un po’ di chiarezza sulla recente situazione vaccini: “In tanti avete telefonato in Comune o inviato domande direttamente qui su Facebook sulle difficoltà registrate il primo giorno di prenotazione del vaccino anti-covid per gli ultra 85enni.⁣ Fin dalla prima mattinata di ieri tutti i canali di prenotazione sono stati presi d’assalto. Significa che il livello di attenzione alla possibilità di vaccinarsi è massimo. D’altra parte ciò ha mandato in difficoltà il sistema e fatto si che i posti disponibili per i primi due giorni di vaccinazione a Faenza, giovedì e venerdì prossimi, andassero esauriti tutti molto in fretta”.⁣

⁣

“Nella giornata di oggi – continua il Sindaco – è stato invece di nuovo possibile prenotare le vaccinazioni al centro fieristico di Faenza per la prossima settimana, nelle giornate di giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 febbraio. ⁣ Quattro giorni, quindi, con orario continuato dalle 9 alle 19.⁣ La grande richiesta ha fatto si che anche questi posti siano già esauriti”.⁣

⁣

A questo punto, spiega il Sindaco, è importante sapere due cose:⁣

⁣

1) “purtroppo l’impossibilità di avere la certezza sul numero dei vaccini disponibili rende altresì impossibile una programmazione di lungo periodo. Per il momento si può procedere solo così, step by step.⁣ Non avrebbe senso accettare prenotazioni per le prossime settimane senza conoscere la reale disponibilità dei vaccini”.

⁣

2) “È invece possibile, in ogni caso, vaccinarsi a Ravenna dove l’Ausl giustamente garantisce continuità e una programmazione più lunga. ⁣ Invito le famiglie a cui non crea grosso disagio recarsi a Ravenna di prendere in considerazione questa opzione che può ridurre i tempi di attesa”.⁣

⁣

Il Sindaco infine assicura: “Sono costantemente in contatto con l’Ausl per monitorare la situazione e trovare le soluzioni organizzative più idonee”.⁣