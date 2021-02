Vaccini. Pala de André “costa troppo”? Ausl risponde ad Ancisi: “Amministrazione trasparente, atti consultabili”

E’ di ieri l’ARTICOLO in cui Alvaro Ancisi (LpRa) torna sulla questione del contratto d’affitto per le vaccinazioni al Pala De André, sostenendo che l’ASL Romagna su Ravenna spenda troppo, – molto di più che a Rimini e a Forlì – senza motivo, parlando di scandaloso uso dei soldi pubblici e ventilando l’ipotesi che possa interessarsene “la Procura regionale della Corte dei Conti, con una propria indagine estesa a tutte le AUSL dell’Emilia-Romagna”

Non tarda la replica di Ausl Romagna, arrivata oggi: “E’ sacrosanto oltreché giusto che un consigliere comunale, come in questo caso il dott. Alvaro Ancisi, chieda conto di come vengono spesi i soldi pubblici. Così come è altrettanto doveroso, da parte di Ausl Romagna rendere conto in modo trasparente delle scelte compiute, attraverso la documentazione e gli atti. Cosa prontamente fatta dall’Azienda, appena giunto il question time da parte del consigliere”.

Ausl Romagna vuole allo stesso tempo “precisare che per il caso sollevato e riferito al contratto con il Pala De Andrè e le altre sedi vaccinali citate, non è certamente difficile venirne a capo, perché lo sforzo richiesto dalla “inchiesta” del Consigliere Ancisi richiede la semplice consultazione del sito aziendale, in quanto, come è giusto che sia per una Pubblica Amministrazione, che si dichiari trasparente, tutti gli atti, contratti e relative planimetrie, sono scaricabili con un click. L’Azienda, convinta del proprio operato, è pronta a fornire tutte le informazioni e gli atti, qualora ne venisse fatta ulteriore richiesta, anche da parte degli Organi di controllo, cui fa riferimento il consigliere Ancisi”