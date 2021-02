Coronavirus a Ravenna: 139 casi positivi con 1.937 tamponi, 1 ricovero, 85 guariti, e per il secondo giorno consecutivo nessun decesso

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 17 FEBBRAIO

Nel territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 139 casi: si tratta di 75 maschi e 64 femmine; 46 asintomatici e 93 con sintomi; 138 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato. Nel dettaglio: 76 da contact tracing; 57 per sintomi; 6 per test volontari. I tamponi eseguiti sono stati 1.937 per una media di 7,1 tamponi positivi ogni 100 eseguiti. Oggi la Regione non ha comunicato decessi. Sono state comunicate 85 guarigioni. Dall’inizio della pandemia a Ravenna sono stati registrati finora 785 decessi legati al Covid. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 17.958. Ecco la distribuzione sul territorio dei casi emersi oggi:

42 a Ravenna

30 a Faenza

13 Cervia

9 Massa Lombarda

8 Conselice

6 Riolo Terme

5 Bagnacavallo

4 Alfonsine

4 Lugo

2 Castel Bolognese

2 Russi

1 Bagnara di Romagna

1 Brisighella

1 Cotignola

1 Fusignano

1 Sant’Agata

1 Solarolo

8 fuori provincia

0 casi negli altri comuni

IL REPORT SETTIMANALE DI ASL ROMAGNA: IN CALO RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE

Anche questa settimana ASL Romagna fornisce il quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 nel territorio romagnolo, con alcuni dati relativi alla settimana dall’8 al 14 febbraio. Nella settimana di riferimento si sono verificate 2.555 positività su un totale di 37.046 tamponi eseguiti; si osserva quindi un tasso di positività del 6,9 per cento e quindi, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (slide 4), anche se il numero di nuovi casi della settimana risulta in lieve aumento a livello romagnolo. La performance dei tempi di refertazione dei tamponi (slide 6), entro le 48 ore, si mantiene molto alta, registrando il 98 per cento. Per quanto riguarda l’indicatore relativo alle persone ricoverate, su tutta la Romagna, a lunedì 15 febbraio, si registra la quota di 364 ricoveri; pur rimanendo l’azienda all’interno del livello rosso del Piano ospedaliero Covid, si registra un ulteriore calo di 58 ricoverati rispetto alla settimana scorsa; anche i riempimenti nelle terapie intensive sono in calo, sia in termini assoluti che percentuali.

“I dati settimanali – commenta Mattia Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna – confermano un trend di sostanziale stabilità del quadro epidemiologico. Un dato incoraggiante lo possiamo ricavare dall’ulteriore calo dei ricoveri registrato anche in questa settimana. Ma il virus continua a circolare e come confermato dal sequenziamento eseguito dal laboratorio di Pievesestina , anche sul nostro territorio è stata rilevata presenza della variante inglese. Ecco perché occorre mantenere alto il livello di attenzione, rispettando rigorosamente le linee guida sulla sicurezza, che non ci stancheremo di ripetere , sono incentrate sull’uso della mascherina, igiene e distanziamento. , martedì 16 febbraio, è partita anche sul nostro territorio la campagna vaccinale nei confronti degli ultraottantenni. Un altro step importante , perché rivolto ad una fascia di popolazione fragile e più esposta al rischio di complicanze del virus. Il nostro sforzo è massimo e ci auguriamo che a questo si accompagni un certo e continuo approvvigionamento del vaccino, unica condizione per mettere la nostra popolazione in sicurezza”.

IL REPORT INTEGRALE Report 8-14 febbraio

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER OGGI 17 FEBBRAIO

Oggi su 28.000 tamponi effettuati si sono registrati 1.025 nuovi positivi, per una media di 3,6 tamponi positivi ogni 100 processati. Dall’inizio della pandemia in Regione ER si sono registrati 239.091 casi. L’età media dei nuovi casi è di 40 anni.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 35.268 (- 1.762 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 33.190 (- 1.692).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA –I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 176 (+ 1 rispetto a ieri) così distribuiti:10 a Piacenza (-1), 9 a Parma (numero invariato rispetto a ), 18 a Reggio Emilia (+1), 35 a Modena (+1), 54 a Bologna (+2), 11 a Imola (invariato), 15 a Ferrara (-2), 3 a Ravenna (invariato), 2 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (invariato) e 15 a Rimini (invariato).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei altri reparti Covid sono 1.902 (- 71).

I GUARITI – Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.756 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 193.610.

I VACCINATI – Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente quasi 300.000 dosi di vaccino, oltre 128.000 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 31 nuovi decessi: 3 a Piacenza (due donne di 85 e 91 anni e un uomo di 86); 1 in provincia di Parma (una donna di 81 anni); 3 nella provincia di Modena (una donna di 92 anni e due uomini di 71 e 76 anni); 14 in provincia di Bologna (6 donne: di 82, 85, 86, 90 anni e due di 91, una delle quali residente a Imola; 8 uomini: di 58, 64, 75, 78, 83, due di 84 e uno di 95 anni ); 5 nel ferrarese (quattro donne – rispettivamente di 87, 88, 91 e 93 anni – e un uomo di 45 anni); 2 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 91 anni e un uomo di 80 anni); 3 nel riminese (tutte donne, rispettivamente di 62, 86 e 88 anni). Nessun decesso nelle province di Reggio Emilia e Ravenna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.213.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: