Partite le vaccinazioni over 85 al Tondo di Lugo. Il Sindaco: “Una giornata piena di emozione”

Come ha raccontato il Sindaco Davide Ranalli in un post su Facebook, “sono cominciate stamattina le vaccinazioni contro il Covid-19 sugli over 85 al centro sociale Il Tondo di Lugo”.

“Una giornata piena di emozione per noi – scrive il Sindaco – per gli operatori e per tanti ultra 85enni che in questi giorni si vaccineranno contro il virus. Questa mattina insieme al vicesindaco Pasquale Montalti mi sono infatti recato al Tondo per salutare e ringraziare gli operatori dell’Ausl impegnati in questa intensa campagna vaccinale che speriamo possa poetarci a immunizzare al più presto tutte le persone più deboli e a rischio”.