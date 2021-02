Teresio e Lia, primi over 85 vaccinati a Faenza. Il Sindaco: “La felicità nei loro occhi mi ha commosso”

Sono partite le vaccinazioni anticovid per gli over 85 a Faenza, e il sindaco Massimo Isola ha voluto condividere, con un post su Facebook, alcune impressioni su questa giornata clou, specialmente riguardo all’incontro, immortalato con alcune foto, coi i primi vaccinati: Teresio e Lia.

“La felicità dei loro occhi, il sorriso e la gratitudine per questo momento così importante” descrive Isola, è stata “Un’emozione unica anche per me: mi sono commosso” ammette il Sindaco.