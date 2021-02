Feste di carnevale e di compleanno nelle strutture della Asp Comuni della Bassa Romagna

Sono in corso in questi giorni le feste di carnevale e dei compleanni degli ospiti nelle strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna.

“In questo periodo, certamente non semplice – spiega la coordinatrice delle attività di animazione Fosca Figna – si cerca comunque di mantenere un clima di normalità: le attività interne di animazione proseguono con piccole iniziative, laboratori, tombole e musica, che sono molto gradite ai nostri anziani, così come le feste. Naturalmente tutto avviene sempre nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza anticovid.»

In particolare, martedì 16 febbraio la Casa residenza per anziani Sassoli di Lugo ha ospitato uno spettacolo teatrale dal titolo La vita dentro, che ha visto protagonisti gli operatori e gli ospiti della struttura. Per lo spettacolo di carnevale il personale della Cra aveva realizzato i costumi e gli strumenti musicali con materiali di recupero, mentre gli anziani avevano creato ognuno la propria mascherina durante le attività ricreative.

Lo spettacolo era dedicato all’anno passato e ai diversi sentimenti che si sono succeduti durante la pandemia, dalla paura allo sconforto alla fiducia nei momenti di riapertura fino alla speranza data dal vaccino.

Sempre martedì 16 febbraio, all’interno della Cra F.lli Bedeschi di Bagnacavallo e del Centro anziani Silvagni di Voltana, il personale ha organizzato feste di carnevale e compleanni con musica, torte e dolci tipici. Mascherine, decorazioni e accessori vari sono stati realizzati dagli operatori avvalendosi della collaborazione degli anziani con materiali a uso esclusivo di ogni singola persona.

Infine, alla Cra Jus Pascendi di Conselice una festa è in programma nel pomeriggio di lunedì 22 febbraio.