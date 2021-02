Lugo: necessario l’abbattimento di un albero in via Mentana, ma sarà subito sostituito con una nuova piantumazione

A seguito di un’approfondita analisi, nei prossimi giorni si procederà all’abbattimento di un frassino in via Mentana, a Lugo, per ragioni di sicurezza, fanno sapere dal Comune. Nel corso di interventi localizzati di manutenzione straordinaria al percorso promiscuo di via Mentana è infatti emersa la necessità di recidere una radice del frassino, causa di un notevole dislivello della pavimentazione e di danneggiamento al pozzetto della fognatura.

Poiché questa radice, di dimensioni notevoli, è la principale via di nutrimento dell’alberatura, la sua recisione verrebbe a compromettere la staticità dell’alberatura e quindi la sicurezza dei cittadini. Si rende quindi necessario l’abbattimento del frassino, che, al termine dei lavori nel percorso promiscuo di via Mentana, verrà immediatamente sostituito nello stesso punto con un altro frassino.

Prima della nuova piantumazione verrà eseguito lo scavo con rimozione del materiale non idoneo, verrà riportato del terreno vegetale fresco e adeguatamente concimato. Inoltre, verrà posata una lastra in vetroresina a tutela della fognatura esistente dall’apparato radicale.