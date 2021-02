Quale futuro per la nostra terra? Il 23 febbraio webinar della Regione con Luca Mercalli

Il 23 febbraio 2021, dalle ore 10 alle ore 12, conCittadini, il corso di educazione civica realizzato dall’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna, organizza “Insieme per l’ambiente! Agire per il cambiamento. Quali sfide e possibilità?”, seminario all’interno di un progetto implementato da Amici dei Popoli e altri partner in 18 regioni d’Italia.

Obiettivo dell’evento, che sarà visibile on line previa iscrizione, è quello di accrescere una coscienza ambientale dei giovani, rendendo essi stessi promotori di cambiamento nella società, e di creare un fronte più coeso attraverso cui sollecitare la comunità ad agire in modo da minimizzare gli effetti dei cambiamenti climatici. Il seminario consentirà a docenti e studenti interessati un primo approfondimento del tema della sostenibilità ambientale, che farà da sfondo anche all’evento finale di conCittadini, a maggio.

A ragionare sul futuro dell’ecosistema saranno tre ospiti d’eccezione: il volto noto della tv e Presidente della Società metereologica italiana Luca Mercalli, Federica Gasbarro, attivista per il clima, e Stefano Liberti, giornalista e autore del libro “Terra bruciata”.