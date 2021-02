Cervia. Secondo appuntamento web per “Sostegno alla genitorialità”

Secondo incontro della rassegna online “Sostegno alla genitorialità”, rivolta alle mamme e ai papà e promossa dai Servizi SeiDonna e Informagiovani del Comune di Cervia. L’appuntamento del 25 febbraio 2021 alle ore 21.00, dal titolo “Il conflitto genitori-figli e la separazione dei genitori”, condotto dagli esperti Leonardo Loroni Medico Pediatra e dalla Dott.ssa Giovanna Fabbri Psicoterapeuta presso il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Ausl Romagna – Ambito di Ravenna, sarà svolto attraverso la piattaforma Zoom.

Durante la serata i relatori ci accompagneranno nel mondo dell’adolescenza, delicata fase di passaggio tra l’infanzia e l’età adulta, costituto da dinamiche complesse e specifiche con importanti cambiamenti fisici e psicologici che possono essere alla base di patologie organiche e comportamentali. L’adolescenza non è sempre un periodo “difficile” della vita, ma certamente richiede una particolare attenzione.

Alcune delle domande a cui si cercherà di dare risposta, saranno legate a come i ragazzi affrontano questo momento, a quali paure o certezze si portano dentro e a come poterli aiutare ad affrontare momenti delicati come ad esempio un’eventuale separazione genitoriale, insieme a qualsiasi altro dubbio che i partecipanti vorranno portare durante la serata.