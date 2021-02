Dotti (Ecofuturo): “Riaprire in sicurezza è possibile, Faenza dimostra di essere in prima linea nel fronteggiare la pandemia”

Si è svolto a Faenza un incontro di Ecofuturo per presentare nel concreto, con confronto di esperienze documentate, la nuova frontiera della sanificazione dell’aria in continuo dal Covid-19. È stato illustrato l’uso di una serie di apparecchiature per la sanificazione frutto di ricerche avanzate che per la prima volta in Italia sono state utilizzate lungo tutta la filiera dei luoghi della quotidianità rappresentati da scuole, trasporti pubblici, supermercati, negozi e studi medici. E sono intervenuti una serie di dirigenti di alcune strutture che hanno illustrato il perché di questa loro scelta. Anche Lorenzo Fioramonti, già Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca è intervenuto sull’argomento. Ecco una sintesi degli interventi.

Mondo della scuola – «Per garantire la riapertura in sicurezza bisogna fare gli interventi necessari. Alcuni richiedono nuove normative, però ci sono delle tecnologie che avremmo potuto incominciare ad utilizzare già un anno fa e che permettono la massiccia riduzione dei rischi all’interno degli edifici pubblici, in particolar modo delle aule scolastiche. – ha esordito l’onorevole Lorenzo Fioramonti, già Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca – Fra questi ci sono i sistemi di sanificazione dell’aria in continuo che non solo garantiscono una riduzione dei rischi legati al Covid-19, ma anche una riduzione degli inquinanti nell’aria e di tutti quegli agenti patogeni che incidono sulla salute delle persone che vivono la scuola e sulla capacità di apprendimento degli studenti. Quindi un investimento necessario oggi ma anche utile nel futuro».

Di tutto ciò Fioramonti ha parlato anche con il nuovo Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che si è detto favorevole al riguardo, dopo di che sono intervenuti gli enti locali.

«Sono qui per ascoltare e cercare di capire. – ha detto Andrea Fabbri, Vicesindaco di Faenza – In questi mesi abbiamo ricevuto numerose proposte di sistemi di sanificazione e non è facile orientarci, per cui momenti come questo sono preziosi per cercare di capire e fare le scelte giuste nella consapevolezza di quello che serve davvero per continuare a fare le attività, specialmente quelle culturali e scolastiche».

«Si sentono spesso pronunciare frasi del tipo “lotta al covid”, “combattere la pandemia”, “è come una guerra”, poi però a queste parole dall’enfasi combattiva non si dà il giusto seguito – ha proseguito Fabio Gramellini, Preside Istituto “Oriani” di Faenza – Se questa è una guerra, allora armiamoci per combatterla. Se il virus è l’invasore, allora le scuole devono rappresentare la nuova resistenza e le nostre armi saranno tutti i dispositivi che la tecnologia ci mette a disposizione per contrastarne la diffusione».

Ricerca scientifica – Sotto al profilo scientifico il punto è stato fatto sia dal mondo della ricerca, sia da chi ha sperimentato sul campo queste tecnologie. «Attorno alla tecnologia del plasma freddo c’è un fermento scientifico molto intenso e gruppi di ricerca in tutto il mondo stanno studiando possibili applicazioni di questa tecnologia innovativa. ARCHA, a fianco di Jonix, ha finalizzato 10 anni di studi e ricerche – condotte in modo rigoroso applicando il metodo scientifico – nella ottimizzazione di un trattamento di sanificazione in continuo degli ambienti indoor e delle superfici esposte, brevettando degli attuatori NTP (Non Thermal Plasma) originali, in grado di abbattere sia le contaminazioni microbiche (batteri, virus, ecc…) sia i contaminati chimici (VOC, formaldeide, ecc..). – ha proseguito la Dott.ssa Francesca Gambineri, Laboratori Archa di Pisa, Coordinatrice ricerche scientifiche di Jonix – I protocolli sperimentali adottati sono replicabili e validati dal TUV PROFI CERT, e hanno l’obiettivo di quantificare gli effetti e i benefici che si possono ottenere in differenti ambiti applicativi, mediante l’utilizzo della tecnologia Jonix».

Trasporti pubblici – Trasporti e commercio sono tra i principali protagonisti della crisi pandemica, spesso chiamati a dare risposte concrete. «Come cooperativa trasporti abbiamo installato due applicazioni Jonix per la sanificazione in continuo dell’aria e delle superfici (ad es. corrimano). – ha spiegato Davide Missiroli, Presidente Cooperativa Trasporti Riolo-Terme – Ora la prossima fase sarà quella di monitorare i dati mettendo in correlazione un autobus sanificato in continua e uno no, per poi mettere a disposizione della comunità queste rilevazioni e comunicarle al Ministero della Salute e al Ministero dei Trasporti affinché si possano attuare politiche propositive con l’utilizzo delle giuste tecnologie, per programmare un ritorno alla normalità in totale sicurezza per la salute delle persone (utenti e lavoratori) e contemporaneamente per l’economicità delle imprese del trasporto persone, sia di linea che di turismo».

Supermercati – «Da quando è iniziata la pandemia ci siamo chiesti come fosse possibile rassicurare alcuni clienti che erano preoccupati per le dimensioni ridotte degli spazi nel nostro punto vendita. – ha affermato Daniele Cantoni, Direttore del Supermercato Conad Arena – Quando siamo venuti a conoscenza di questa possibilità, dopo un incontro informativo con tutti i nostri soci, ci siamo trovati tutti favorevoli all’installazione di questi dispositivi che abbiamo messo non solo nel punto vendita ma anche nei reparti di lavorazione carni, ortofrutta e latticini. Ora possiamo dire che anche per quanto riguarda il personale sono tutti molto contenti perché si respira un’aria davvero differente. Se tornassimo indietro lo rifaremmo subito».

Cultura e spettacolo – «Come StaGe e Indies, coordinamenti di musica e spettacolo e artisti indipendenti, realizzati insieme al MEI, ribadiamo la necessità di mantenimento dei ristori per la filiera dello spettacolo e il mantenimento degli ammortizzatori social. – Giordano Sangiorgi, Organizzatore del MEI – Ma allo stesso tempo non siamo stati con le mani in mano, ma, oltre ad avere allestito gratuitamente centinaia di ore di incontri e live e manifestazioni di rilievo on line come il Rainbow Freeday e la Maratona Musicale per Zaki, abbiamo lavorato e aderito alla proposta di Protocollo Unico per la Ripartenza iniziata dal settore musica specificando che tale protocollo diventa attuabile, a tutela delle piccole realtà indipendenti che rappresentiamo, dai piccoli produttori musicali e organizzatori di eventi, esclusivamente se dalle istituzioni sarà garantito un sostegno economico per i maggiori costi che lo stesso protocollo prevederà».

«Dentro la EXCO VR ovvero la fiera in realtà virtuale di Ecofuturo sono presenti varie aziende che fanno sanitizzazione dell’aria in continuo in maniera tecnologicamente avanzata, chiunque può visitarle e capirne il valore e le proposte del tutto sostenibili sia nei benefici che nel costo degli impianti. – afferma Fabio Roggiolani, cofondatore Ecofuturo – Nelle prime gare vediamo la corsa al massimo ribasso, non c’è cosa più dannosa, occorre equilibrio e non si risolve un problema come questo con dei giocattoli buoni solo a fare (cattivo) business».

«Le testimonianze concrete che abbiamo ascoltato oggi dimostrano che è finalmente possibile mettere in sicurezza tutta la filiera dei luoghi della quotidianità rappresentati da scuole, trasporti pubblici, supermercati, negozi, uffici, studi medici. – ha concluso Michele Dotti, co-fondatore di Ecofuturo – Questo grazie all’uso di una serie di apparecchiature per la sanificazione dell’aria in continuo frutto di ricerche avanzate; stiamo parlando in particolare della ionizzazione al plasma freddo, una tecnologia tutta italiana, una delle tante eccellenze di cui dovremmo essere orgogliosi e che vorremmo vedere diffondersi il più possibile per contribuire a frenare il virus e al contempo a riaprire in sicurezza tutte le scuole così come tutte le attività».