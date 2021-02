San Pietro in Vincoli. Servizi specialistici alla casa della salute, respinta la mozione

Nella seduta del 23 febbraio (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il Consiglio comunale ha discusso e votato la mozione (allegata) “Dotare la casa della salute di San Pietro in Vincoli di nuovi servizi specialistici”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna.

La mozione (21-02-24 Mozione casa della salute San Pietro in Vincoli) è stata respinta con 19 voti contrari (Pd, Italia Viva, Pri, Sinistra per Ravenna, Art.1-Mdp, Ama Ravenna) e 10 voti favorevoli (gruppo Alberghini, Forza Italia, Lista per Ravenna, Lega Nord, gruppo Misto, CambieRà, La Pigna).

Nella discussione sono intervenuti: Silvia Quattrini (Pd), Daniele Perini (Ama Ravenna), Veronica Verlicchi (La Pigna), il sindaco Michele de Pascale, Emanuele Panizza (gruppo Misto), Fiorenza Campidelli (Pd), Nicola Pompignoli (Lega Nord), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).