Da domani 27 febbraio gli over 80 in fascia “arancione scuro” possono vaccinarsi nelle Case della Salute: tutte le info

Comincerà domani, sabato 27 febbraio, per proseguire domenica 28 (ore 9 -19) la vaccinazione degli over 80 residenti nei comuni di Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme entrati in fascia “arancione scuro”, come stabilito dall’ordinanza adottata dal Presidente della Regione, in accordo con i sindaci dei Comuni. L’iniziativa, organizzata dall’Ausl Romagna, in stretta collaborazione con i sindaci dei comuni interessati, è finalizzata a massimizzare la protezione della fascia di popolazione più fragile e quindi più a rischio rispetto alla circolazione del virus. consente

Da domani quindi gli over 80 residenti nei territori interessati dalle restrizioni potranno così anticipare i tempi di somministrazione del vaccino, senza doversi recare in altri centri. Ausl ricorda che è possibile prenotarsi anche domani mattina attraverso una telefonata al cuptel o recandosi nelle farmacie con il servizio Farmacup

Le sedi vaccinali

La somministrazione del vaccino alla fascia di popolazione avente diritto, avrà luogo sabato 27 e domenica 28 febbraio. Sono state individuate come sedi vaccinali le strutture già presenti sul territorio o più prossime alla popolazione di riferimento:

Casa della Salute di Conselice, (locali ex Radiologia) via Provinciale Selice 104

Nella struttura saranno vaccinati i residenti nel comune di Conselice over 80

Casa della Salute di Massa Lombarda, via Resistenza 7

In questa struttura la vaccinazione sarà somministrata agli over 80 residenti a Massa Lombarda e agli over 80 residenti nel comune di Bagnara

Casa Della Salute di Castel Bolognese via Roma 3

In questa sede la vaccinazione sarà somministrata agli over 80 residenti a Riolo Terme

Per agevolare il percorso vaccinale all’interno delle sedi sopra indicate, sarà presente personale del Volontariato, a cui le Amministrazioni Pubbliche dei Comuni hanno chiesto la disponibilità.