Raccolta differenziata. Un solo sacchetto per famiglia? Il resto viene lasciato sul marciapiede

Un solo sacchetto per famiglia. Il resto viene lasciato sul marciapiede. È questo che sta avvenendo in particolare per il bidone dell’indifferenziata a Sant’Antonio Ravenna.

Il giorno 25/02/21 ore 14 circa gli operatori di HERA, in servizio a Sant’Antonio Ravenna, hanno lasciato sul marciapiede sacchetti pieni di immondizia. Secondo quanto affermato da un operatore, a dir poco arrogante e maleducato, possono prendere su un solo sacchetto per famiglia e, fra le altre cose, il sacchetto non deve sbordare dal coperchio del bidone altrimenti non lo prendono.

Allora mi chiedo: perchè paghiamo la TARI in base del numero di occupanti dell’immobile se poi tutte le famiglie possono produrre un solo sacchetto a settimana di indifferenziata?

Premetto che in famiglia siamo in 5 con 2 animali domestici, paghiamo la TARI per 5, ma dobbiamo produrre rifiuti come i nuclei familiari di 1 persona? Vi erano 2 sacchetti non 20!

Ora il sacchetto non preso e maleodorante starà sul marciapiede fino a giovedì prossimo, quando però dovremo mettere anche quello della settimana in corso, e quindi nuovamente un sacchetto verrà lasciato sul marciapiede che si accumulerà con gli altri.

Mi chiedo perché pagare la TARI in base ai componenti del nucleo e alla metratura se poi devi produrre rifiuti come un monolocale di 30 metri abitati da una persona. Dove devo buttare i rifiuti non raccolti se non ci son ci sono bidoni per la raccolta indifferenziata?

Davide

Queste sono le etichette che vengono attaccate a sacchetti che vengono lasciati sui marciapiedi: