Question Time di Perini (Ama Ravenna): “Vaccinazione urgente per le persone con disabilità cognitiva”

Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna in consiglio comunale a Ravena, ha depositato un Question Time nel quale chiede a Sindaco e Giunta di attivarsi per procedere nel più breve tempo possibile alla prevenzione vaccinale per le persone con disabilità cognitiva.

Perini sottolinea che “si pone con estrema urgenza il problema della vaccinazione per le persone con disabilità psico-cognitiva (vedi sindrome di Down, spettro autistico, ritardo cognitivo etc).

“Si tratta di persone che tendono a non portare la mascherina e sono soggette più di altre a contagiarsi e a contagiare, per ragioni legate al deficit cognitivo, cui spesso si associano reazioni violente ed oppositive” spiega il capogruppo di Ama Ravenna, indicando inoltre che “in caso di positività le cure diventano quasi impossibili”.

Nel Question Time, Perini pertanto chiede a Sindaco e Giunta “di attivarsi per procedere nel più breve tempo possibile alla prevenzione vaccinale per questi ragazzi, uomini e donne, non in grado di difendersi dal virus come gli altri; di conoscere le modalità di vaccinazione sinora adottate e la percentuale di copertura raggiunta; di dare esecuzione con sollecitudine, insomma, a tutte le misure volte a sostenere la causa dei più fragili tra i fragili”.