Piantati 20 nuovi alberi al parco del Pala De André di Ravenna con l’iniziativa “Mettiamo radici nel nostro futuro”

Il Lions Club Ravenna Romagna Padusa ha aderito all’iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Ravenna denominata “Mettiamo radici nel nostro futuro” e nella giornata di domenica 28 febbraio i soci del club e alcuni loro famigliari hanno piantato 20 nuovi piccoli alberi presso il parco del Pala De André per implementare il “boschetto” in onore delle vittime del Covid e a ricordo dello straordinario impegno profuso dal personale sanitario per fronteggiare la pandemia e curare i cittadini, realizzato dal Club Lions nel Novembre 2020 con la piantumazione dei primi 100 lecci.

L’iniziativa che si è svolta nel rispetto delle regole di distanziamento anti-covid unisce l’impegno per l’ ambiente alla solidarietà verso tutta la nostra comunità duramente colpita dalla pandemia del Covid che stiamo tutt’ora vivendo.

Il Presidente del Club Ravenna Romagna Padusa Sergio Minghetti ha ringraziato tutti i soci del club per il sostegno e per la partecipazione a questa importante attività di servizio, di forte valore simbolico, e ha ringraziato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Ravenna Gianandrea Baroncini per la messa a disposizione di un’ area importante della città e per la gradita presenza all’inizio della piantumazione.