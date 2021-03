Carradori (DG Asl Romagna): potenzieremo ancora la macchina vaccinale, ma senza vaccini è come avere una macchina senza benzina

Tiziano Carradori Direttore Generale dell’ASL Romagna nel consueto appuntamento in diretta Facebook con il Sindaco Michele de Pascale ha fatto oggi 3 marzo il punto sull’andamento della pandemia e sul percorso vaccinale a Ravenna e in Romagna.

“La pandemia sta evolvendo con alcune caratteristiche salienti. I casi sono aumentati nettamente su base settimanale. Nell’ultima settimana – la quarta di febbraio – il totale dei casi in Romagna ha fatto registrare un aumento del 59% dei positivi rispetto alla settimana precedente. Se si fa il confronto con la prima settimana di febbraio, l’aumento supera addirittura l’80%. – ha detto Carradori – Quindi il primo dato è il forte aumento dei casi. Sulla base di 2 fattori. Il primo fattore è la preponderanza della cosiddetta variante inglese, che ha una forte capacità diffusiva. Il secondo fattore è dato da un contagio che si concentra su una fetta di popolazione con una mobilità maggiore, i giovani, in particolare gli studenti. I focali nelle scuole sono aumentati del 50% nell’ultima settimana e del 100% rispetto alla prima settimana di febbraio.”

“I casi sono aumentati fra i giovani, invece sono in diminuzione fra gli anziani. Fra gli over 80 le positività sono crollate. – ha aggiunto il DG dell’Asl Romagna – Questo anche in virtù della campagna vaccinale, perché il vaccino funziona. Lo abbiamo visto anche per quello che concerne i sanitari ammalati. Mentre in precedenza i sanitari concorrevano per il 20% sul totale degli ammalati, dopo la campagna vaccinale incidono solo per l’1%. Siamo l’Asl con la più alta percentuale di over 80 vaccinati. Siamo al 39% mentre a livello regionale la quota è sotto il 30%”.

“Noi abbiamo una capacità di tamponamento che fortunatamente continua ad essere molto elevata. – ha detto con soddisfazione Carradori – In proporzione alla popolazione, qui in Romagna abbiamo oltre il 20% di tamponamento in più rispetto all’Emilia. Questo fa sì che si rilevino e traccino più casi. È un fatto positivo perché così si protegge la popolazione, si limitano gli effetti pandemici. E abbiamo di conseguenza minori effetti negativi sugli ospedali. I nostri ospedali sono sempre sotto stress, ma la quantità di letti occupati anche se dovesse aumentare con il ritmo di questi ultimi giorni rimarrà sempre al di sotto del livello di letti occupati che avevamo l’8 di gennaio. Vuol dire che tanto più tamponi facciamo, tanto più casi positivi scopriamo, tanto più questi casi li trattiamo subito in isolamento domiciliare, tanti più casi sono trattati prima che arrivino in ospedale, tanto meno saturiamo e compromettiamo la capacità di intervento degli ospedali per i casi gravi di Covid e per le altre malattie.”

Il vero grosso problema per Carradori ora è quello dei vaccini: “Abbiamo pochi vaccini. È questo che ci limita. Questa mattina ho adottato la decisione di aprire le prenotazioni anche per il mese di maggio. Noi abbiamo esaurito praticamente già marzo e aprile. Perché abbiamo una quantità di vaccini che ci viene data inferiore all’attuale capacità di vaccinazione. Abbiamo capacità vaccinale 100 e vaccini solo per quota 90. Mi riferisco ai vaccini Pfizer e Moderna. Perché quelli di AstraZeneca sono partiti solo sabato con la vaccinazione del personale scolastico da parte dei medici di medicina generale. E poi si progredirà via via. Abbiamo dimostrato poi con i 4 comuni della provincia di Ravenna in zona arancione scuro (Massa, Conselice, Bagnara e Riolo, ndr) che non siamo fermi alla routine, perché in 2 giorni abbiamo coperto tutti gli over 80 dei 4 comuni. Cioè, anche noi siamo pronti a modificare le nostre strategie vaccinali man mano che le cose cambiano.”

Asl Romagna si sta attrezzando per reclutare altro personale per la campagna vaccinale nella speranza che i vaccini arrivino come premesso. “Ci dicono che fra la fine di marzo e aprile arriveranno molti vaccini. – ha detto Carradori – Quindi dobbiamo potenziare ulteriormente la nostra capacità vaccinale. Attualmente stiamo impiegando 160-170 persone e io mi sto attrezzando per assumerne altre 80 e aumentare del 50% la mia capacità vaccinale, per fare in modo che tutti i centri provinciali – passati da 4 poi a 8 e adesso arrivati a 25 – funzionino tutti 7 giorni su 7, mentre ora alcuni di questi funzionano solo per uno o due giorni alla settimana. Ma senza i vaccini è come avere una macchina senza benzina.”

Se arriveranno più vaccini di quelli ora ipotizzati, coloro che hanno ricevuto già l’appuntamento per il vaccino abbastanza lontano nel tempo saranno richiamati dall’Asl Romagna e si vaccineranno prima del tempo. Inoltre, Carradori ha affermato che è cominciata la vaccinazione dei disabili gravi a domicilio (quasi terminata) e ora si prosegue con la vaccinazione dei disabili in struttura.