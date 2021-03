Faenza. Emergenza sanitaria, nuovi orari per lo Sportello Unico nella Palazzina 13

A seguito di una temporanea ma necessaria modalità organizzativa, causata dalla diffusione del contagio, si comunica che si è provveduto ad una rimodulazione oraria di alcuni sportelli al cittadino al fine di garantire, seppur con orari ridotti, la risposta. Nello specifico si segnala per l’ambito territoriale di Faenza che gli uffici dello Sportello Unico della Palazzina 13 di Viale stradone 9, numericamente ridotti, saranno aperti negli orari sotto indicati:

Dal lunedì al venerdì: dalle 7 alle 13

Sabato: dalle 7 alle 12

Chiusura Pomeridiana

Si informa che le attività sotto riportate, che venivano espletate dal lunedì al venerdì dopo le 13 verranno garantite presso gli sportelli in questione negli orari e nei giorni sopraindicati:

-prenotazioni ospedaliere

-rilascio di ricevute/moduli di pagamento su stampati dell’Azienda per ticket per prestazioni sanitarie, cartelle cliniche e altra documentazione sanitaria, spedizione documentazione sanitaria/referti ecc…;

-attivazione SPID e associazione minori al Fascicolo Sanitario Elettronico dei genitori;

-domande di rimborso ticket e Lp;

-stampe prenotazioni Cuptel

-spostamenti e disdette appuntamenti SSN e LP ;

-attivazione pratiche ossigenoterapia e ventilo terapia al domicilio dell’assistito fino all’orario di cui sopra;

-richieste e relativo rilascio di copie di documentazione sanitaria;

Al fine di ridurre l’afflusso di persone presso la Struttura e limitare i contatti tra operatori e pubblico si comunica che:

– per prenotazioni CUP il cittadino dovrà rivolgere al Farmacup o Cuptel

– per iscrizione, scelta medico, cambio medico, esenzioni, tessera sanitaria e informazioni il cittadino dovrà inviare email a sportellounico.fa@auslromagna.it

Per le motivazioni evidenziate in premessa si informa inoltre la cittadinanza che, a partire dal giorno 8 marzo, potrebbero verificarsi rallentamenti nella presa in carico da parte della Portineria dell’Ospedale di Faenza delle richieste di informazioni degli utenti. Scusandosi anticipatamente per gli eventuali inconvenienti che si potranno verificare, l’Azienda assicura il proprio consueto impegno per superare il difficile momento.