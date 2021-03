ASL Romagna: tutti i nostri distretti superano ampiamente la soglia critica di 500 nuovi casi di Covid negli ultimi 15 giorni

In questi giorni si sono susseguiti gli allarmi sulla situazione della pandemia in regione e in Romagna. Qualcuno ha contestato l’adozione di misure restrittive da zona rossa. Ma i dati forniti ieri da ASL Romagna lasciano pochi dubbi. Riguardiamoli insieme, alla luce delle slide fornite come report settimanale, in questa occasione più ricco del solito.

I casi positivi registrati in una settimana: sono passati da 2.502 nella prima settimana di febbraio (1-7 febbraio) a 5.437 nella prima settimana di marzo (1-7 marzo). Dunque sono più che raddoppiati. L’andamento ci dice che l’impennata c’è stata ovunque, a Rimini come a Ravenna, a Cesena come a Forlì.

E veniamo ai focolai attivi in Romagna: come si evince mentre nelle Rsa e nelle strutture per anziani alla data dell’8 febbraio c’erano ancora 26 focolai attivi, un mese dopo alla data dell’8 marzo i focolai attivi erano solo 4 (evidentemente questo è il frutto della campagna vaccinale). Viceversa sono cresciuti esponenzialmente i focolai attivi nelle scuole: all’8 di febbraio erano 81 in tutta la Romagna, all’8 di marzo erano diventati 215, cioè quasi triplicati.

Guardiamo ora l’incidenza dei nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Con una precisazione: a volte si pone la soglia di rischio a 500 nuovi casi ogni 100.000 abitanti ogni 2 settimane, in altre occasioni si parla di 250 nuovi casi ogni 100.000 abitanti in una settimana. Si tratta della stessa cosa, ovviamente. È un parametro europeo, introdotto in Italia e che presto informerà anche le misure restrittive a livello nazionale su suggerimento del CTS Comitato tecnico scientifico che affianca il Ministero della Salute. Come si evince dalla tabella che segue tutti i distretti della Romagna sono ampiamente sopra la soglia di rischio dei 500. In 4 distretti (Faenza e Riccione, Cesena e Rubicone) il livello è addirittura più che doppio.

Se esaminiamo i casi attivi – cioè le persone tuttora ammalate di Covid – notiamo che in Romagna siamo a quota 11.424, con la quota più rilevante concentrata a Rimini e Ravenna. Se però accorpiamo Forlì e Cesena, allora questa provincia supera le altre due. Tuttavia i ricoveri nei reparti Covid e in terapia intensiva rappresentano solo una parte minima dei malati di Covid: 0,42% a Ravenna, 0,48% a Rimini, 0,21% a Forlì e 0,28% a Cesena. I posti letto occupati da malati di Covid in Romagna sono 576 all’8 marzo (esclusi i posti letto in Pronto soccorso). Nelle tabelle sotto si nota la crescita dei ricoveri nelle ultime 2 settimane.

Per quanto riguarda i decessi, le due tabelle che seguono mostrano il tasso di letalità del Covid in Romagna e nelle diverse realtà (cioè numero di decessi sul numero totale dei casi): Ravenna ha il tasso di letalità più alto, Cesena il più basso.

LA CAMPAGNA VACCINALE

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ASL Romagna riporta il dato di oltre 81.500 persone cui è stata inoculata la prima dose del vaccino, compresi 9.514 insegnanti (alla data dell’8 marzo). Finora sono 33.374 le persone vaccinate con entrambe le dosi. Ravenna è la provincia con più prime dosi (29.293), seguono Forlì-Cesena (29.172) e Rimini (22.737). A Ravenna sono 11.359 i vaccinati, a Forlì-Cesena 12.878, a Rimini 9.137. L’ASL Romagna ha la più alta percentuale di vaccinati in regione fra gli ospiti delle Rsa e fra gli over 80.

Infine ASL Romagna informa sulla campagna vaccinale fra il personale della sanità pubblica e privata. Dove si evince che su 20.404 persone da vaccinare, il vaccino è stato somministrato a 14.808 persone (72,6%) mentre sono attualmente considerati potenzialmente immuni 16.180 persone (79,3%): sono 4.424 le persone impegnate nella sanità che non sono state ancora vaccinate per una qualche ragione (non si tratta necessariamente di no vax).

IL RAPPORTO COMPLETO: Report 1-7 marzo