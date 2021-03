Campagna vaccinale anti-Covid. Sono 11.359 i ravennati che hanno già completato la vaccinazione

ASL Romagna ha diffuso i dati sulla campagna vaccinale anti-Covid. Nel territorio dell’Ausl Romagna sono 33.374 persone ad aver completato la vaccinazione alla data dell’8 marzo. I soggetti vaccinati nei centri ASL con la prima dose sono 72.069 a cui vanno aggiunti 9.514 insegnanti.

Per quanto riguarda il territorio ravennate sono 25.870 le persone a cui è stata somministrata la 1^ dose, mentre 11.359 hanno già ricevuto anche la seconda. Sono invece 3.423 gli insegnanti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

Stando ai dati raccolti entro l’8 marzo l’ASL della Romagna è l’azienda sanitaria in Emilia-Romagna che ha la più alta percentuale di vaccinati tra gli Over 80 e tra gli ospiti delle strutture residenziali, mentre è seconda solo alla Ausl di Bologna per percentuale di vaccinati tra gli Operatori sanitari e sociosanitari (vedi grafico).

La rilevazione indica che rispetto alla tipologia di vaccino PFIZER sono 17.010 i flaconi consegnati all’AUSL romagnola, corrispondenti a 102.060 dosi, di cui ne sono state somministrate 98.165, pari al 96.2%.

Del vaccino MODERNA sono stati consegnati in Romagna 1.028 i flaconi, corrispondenti a 11.308 dosi, di cui ne sono state somministrate 4.155, pari al 36.8%. Rispetto al vaccino ASTRAZENECA risulta che sono stati 2.710 i flaconi consegnati, corrispondenti a 29.810 dosi, di cui somministrate 12.548, il 42.1%. In totale – spiega Ausl Romagna – sono arrivati in Romagna 20.748 flaconi di vaccini, di questi l’80.3% è già stato somministrato.

“Per tutte le tipologie di vaccini le residue dosi sono disponibili per la somministrazione secondo i criteri di priorità definiti dalla programmazione regionale e in considerazione dei richiami per la seconda dose che hanno frequenze distinte per tipologia di vaccino – sottolineano dall’azienda sanitaria -. Per Moderna le dosi residue sono necessarie per il completamento del ciclo vaccinale con la somministrazione della seconda dose. Per Astrazeneca, per il quale le indicazioni alla popolazione vaccinabile sono più restrittive, le dosi sono arrivate in questi giorni e si è avviata la distribuzione recentemente”.

QUASI 80% DEGLI OPERATORI SANITARI POTENZIALMENTE IMMUNI

Tra i 20.404 operatori sanitari nell’ambito dell’Asl Romagna, il 72.6% è stato vaccinato (14.808). In 1.372 non sono stati ancora vaccinati perchè potenzialmente immuni avendo già contratto il virus. Si arriva quindi a 16.180 operatori sanitari “potenzialmente immuni al Covid” (79.3%), mentre restano altri 4.224 ancora a rischio.

Tra i 10.604 infermieri e caposala presenti nelle strutture dell’Ausl Romagna sono 7.961 i vaccinati, pari al 75.1%. Si raggiunge l’81.8% di “potenzialmente immune”, considerando anche i soggetti che hanno già contratto la malattia (714). Alla data dell’8 marzo sono ancora 1929 i soggetti suscettibili all’infezione.

Per quanto riguarda i 4 078 medici presenti sul territorio romagnolo, sono 3331 i vaccinati (81.7%). La percentuale dei medici “potenzialmente immuni”, sale all’86.6% considerando anche i soggetti non vaccinati ma con pregressa Covid. Sono 546 quelli ancora suscettibili all’infezione.

Tra gli operatori socio-sanitari (1856 soggetti) sono state vaccinate 1175 persone. Il 77.3% è potenzialmente immune al Covid, considerati i vaccinati e i 260 non vaccinati per pregressa Covid. Sono 421 gli operatori socio-sanitari non ancora vaccinati.

Per quanto riguarda gli Amministrativi sono stati vaccinati in 732 su 1 353, il 54.1%. La quota dei potenzialmente immuni è del 59.9%. Sono 743 i Tecnici dell’Ausl Romagna già vaccinati su un totale di 1158, il 64.2%. Sono 357 quelli che ancora potrebbero contrarre il covid.

Su 379 Farmacisti, biologi, psicologi, 309 sono potenzialmente immuni: 294 stati vaccinati ( 77.6%) e 15 hanno pregressa COVID. Sono 70 quelli ancora contagiabili dal virus.

Su 144 Dirigenti dell’Ausl Romagna 109 sono stati vaccinati (75.7%). 6 avevano contratto il virus e quindi sono già potenzialmente immuni, mentre 29 sono ancora a rischio covid.

Su 118 Veterinari dell’Ausl Romagna 27 sono stati vaccinati (22.9%), esclusi quelli che avevano già avuto il covid, ne resta ancora 81 a rischio covid.