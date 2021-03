Cervia. La Giunta ha approvato la proposta del Nuovo Regolamento del verde pubblico e privato

La Giunta Comunale di Cervia ha approvato la proposta del nuovo regolamento del verde che sarà esaminato dalla Commissione consiliare per l’approvazione in Consiglio comunale.

E’ giunto al termine il processo di revisione del Regolamento del Verde pubblico e privato di Cervia, datato 2009, che rappresenta una delle priorità della nuova Amministrazione e che risulta inserito nelle Linee programmatiche di governo per l’attuale mandato amministrativo.

Il nuovo Regolamento, approvato dalla Giunta comunale nella seduta del 9 marzo, attende ora solo l’esame della competente Commissione consiliare per l’approvazione finale in Consiglio comunale.

“Il Regolamento del verde è uno strumento indispensabile di politica di gestione ambientale, detta le disposizioni per la difesa delle alberature e dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale e delle aree agricole non coltivate, con la finalità di tutelare e sviluppare, secondo corretti criteri agronomici, selvicolturali ed ambientali, il verde pubblico e privato del territorio cervese” spiegano dall’amministrazione -. Nel corso degli oltre dieci anni di applicazione del regolamento sono emerse diverse situazioni di cui tenere conto, in particolare nell’ottica di un processo di semplificazione per i cittadini, oltre alla necessità di apportare modifiche normative e applicative”.

L’amministrazione comunale, dopo una fase preliminare che ha previsto anche incontri informativi con le associazioni di categoria, i consigli di zona, i professionisti del settore e le associazioni ambientaliste, ha elaborato il nuovo documento che tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Consiglio comunale con la Delibera n. 25 del 09/04/2020.

“Il nuovo regolamento fornisce indicazioni sulle dotazioni minime di verde alla luce dell’applicazione del PUG e sulle tecniche di progettazione e manutenzione del verde finalizzate al miglioramento complessivo della qualità del territorio comunale urbanizzato ed agricolo – concludono -. E’ stata rafforzata la tutela delle alberature di pregio in particolar modo negli interventi edilizi che prevedono scavi profondi e sono state previste semplificazioni delle procedure a carico dei privati nel caso di interventi di abbattimento e potatura di alberature di minor valore ornamentale ed in presenza di oggettive e rilevanti problematiche di interferenze con le strutture edilizie esistenti.