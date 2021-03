Russi: diverse positività tra ‘dade’ e bimbi in un asilo del territorio

Dal comune di Comune di Russi fanno sapere che “un asilo del territorio ha visto diffondersi tra dade e bimbi diverse positività. Per fortuna tutti stanno bene e questa è la cosa più importante”.

“E’ chiaro però – scrive la Sindaca Palli – che sappiamo che quando si ammala un bimbo o una bimba la positività in famiglia si diffonde in seguito in modo piuttosto capillare. Nei prossimi giorni potremmo conseguentemente registrare numeri più alti del solito, consequenzialmente a quanto sopra esposto. Ai bimbi e alle bimbe e al personale dell’Asilo, va un abbraccio di prontissima guarigione”.